Ein fahrerloser Shuttlebus ist am Mittwoch in Las Vegas mit einem Sattelzug zusammengestoßen - nur zwei Stunden, nachdem das Fahrzeug erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden war.

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Ursache für den Crash ist noch unklar. Der Bus war zuvor vom Hersteller als "erstes selbstfahrendes Shuttle-Pilotprojekt" präsentiert worden. Dutzende Menschen hatten Schlange gestanden, um eine kostenlose Probefahrt mitzumachen.

Mit dem ovalförmigen Bus können bis zu zwölf Passagiere fahren. Eine Begleitperson ist vorgesehen, aber das Fahrzeug hat kein Lenkrad und keine Bremspedale. Um durch die Straßen zu navigieren, nutzt es unter anderem GPS und elektronische Kurvensensoren.

Auch in Deutschland tüfteln Unternehmen immer intensiver an Fahrzeugen, die ohne menschlichen Fahrer auskommen. Der jüngste Vorstoß: Die Deutsche Bahn setzt in Bayern einen autonom fahrenden Bus im öffentlichen Nahverkehr ein. Die Deutsche Post will 2018 eine Flotte selbstfahrender Autos auf die Straße schicken.

Im Video - der selbstfahrende Bus der Deutschen Bahn: