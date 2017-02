Autogramm Lexus IS Verbindung fehlgeschlagen

Der erste Eindruck: Genau hinschauen! Das aufgefrischte Design des Lexus IS ist erst auf den zweiten Blick als solches zu erkennen. Auffälligste Änderung ist die leicht veränderte Frontpartie mit neu geformten Scheinwerfern, vergrößerten Lufteinlässen im vorderen Stoßfänger und neu proportioniertem "Diabolo"-Kühlergrill.

Das sagt der Hersteller: "Wir sind aktuell die weltweit viertgrößte Luxusautomarke und damit die erste Alternative zu den deutschen Marken", sagt Markus Burgmer, Marketingdirektor bei Lexus. Weltweit verkaufte Lexus 2016 rund 677.000 Autos. In Deutschland fristet Lexus allerdings ein Nischendasein. Vom Modell IS verkaufte die Toyota-Tochter im vergangenen Jahr hierzulande gerade einmal 233 Exemplare, insgesamt waren es knapp 2500 neu zugelassene Lexus-Modelle. Mit dem Update des IS sollen es nun ein paar mehr werden; Lexus plant mit rund 300 Einheiten des Mittelklasse-Pkw.

Das ist uns aufgefallen: Das Auto hält, was das Design verspricht. Mit der Hybridvariante 300h geht es über italienische Landstraßen rund um Rom - und das bringt richtig Spaß. Dank des überarbeiteten Fahrwerks neigt sich das Auto auch bei schnelleren Kurvenfahrten kaum zur Seite und bietet durchgehend gute Traktion. Die direkte Lenkung ermöglicht eine präzise Fahrt vermittelt gleichzeitig das Gefühl, immer Herr der Lage zu sein. Trotz der guten Fahrdynamik leidet der Komfort bei normalen Straßenverhältnissen nicht, kleinere Unebenheiten bügelt das Fahrwerk gewissenhaft aus.

Möglich wird diese Balance aus Sportlichkeit und Komfort durch ein komplett runderneuertes Fahrwerk. So sind die vormaligen Stahlkomponenten der Vorderachse jetzt aus Aluminium gefertigt, was die Konstruktion deutlich leichter und vor allem steifer macht. Neue Stützlager, Federn und überarbeitete Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse sind weitere Details, die das Fahrgefühl verbessern und den IS jetzt präsenter und agiler erscheinen lassen. Damit diese Neuerungen auch wirklich beim Fahrer ankommen, wurde auch die elektromechanische Servolenkung neu programmiert. "Das neue Fahrwerk hebt den Lexus IS auf ein neues Level", sagt Lexus-Chefingenieur Naoki Kobayashi. So muss er natürlich reden, doch man spürt tatsächlich, dass man in einem knackigen Auto unterwegs ist.

Im Innenraum setzten die Lexus-Leute auf "Takumi" und "Omotenashi". Bitte was? "Takumi" bezeichnet eine besondere, mit großer Sorgfalt ausgeübte Handwerkskunst, die sich beispielsweise in filigranen Ziernähten an Sitzen, Lenkrad und der Mittelkonsole, an formschönen Bedienknöpfen oder edlen Zierblechen ausdrückt. "Omotenashi" hingegen sei das "japanische Prinzip der Gastfreundlichkeit, die Bedürfnisse der Gäste schon vorab zu antizipieren", sagt Marketingchef Burgmer. Auf das Auto angewandt soll das heißen: Lexus weiß, was Kunden wünschen.

Dazu gehört es beispielsweise, die gesamte Klaviatur des Designs zu beherrschen. Deshalb gibt es im Innenraum des IS jetzt spezielle Holzapplikationen, bei denen mit einem Laserstrahl Fugen aus dem Furnier gefräst wurden, um die darunterliegende Schicht Aluminium sichtbar zu machen. Ein Verfahren, das die Firma Yamaha ursprünglich beim Bau von Klavieren nutzte, das nun aber auch exklusiv für den Autohersteller angewendet wird.

Klassische Werte hält Lexus hoch, neue Themen wie Vernetzung kommen hingegen noch zu kurz. In der Basisausstattung des IS ist das "Lexus Media Display" (LMD) verbaut und in den höheren Ausstattungslinien ein Premium-Navigationssystem (Aufpreis 3000 Euro) im Angebot. Allerdings bietet nur letzteres auch Internetanbindung für die Onlinesuche oder die Nutzung von Google Street View. Eine neue Generation an Multimediasystemen sei in der Entwicklung, heißt es, diese aber käme vorerst nur in der Top-Baureihe LS zum Einsatz. Im Bereich Konnektivität fährt der IS den Konkurrenten von BMW, Audi und Mercedes also deutlich hinterher.

Das muss man wissen: Trotz sportlicher Ambitionen reicht es beim IS nicht zum potenten Kompaktrenner. Denn die Motoren sind mit dem Facelift unverändert geblieben. Wahlweise gibt es das Auto als IS 300h mit einem Vollhybrid-Antrieb der einen 2,5-Liter-Vierzylinder (181 PS) mit einem Elektromotor (143 PS) kombiniert und eine Systemleistung von 223 PS entwickelt. Der Sprint von 0 auf 100 km/h in 8,3 Sekunden ist nicht gerade rekordverdächtig. Dennoch entscheiden sich rund zwei Drittel aller IS-Käufer für diese Motorisierung, wahrscheinlich auch aufgrund des angegebenen Verbrauchs von 4,3 Litern pro 100 Kilometer.

Der IS 200t, angetrieben von einem 2,0-Liter-Turbobenziner, mit 244 PS Leistung schafft es in 7,0 Sekunden auf 100 km/h, benötigt durchschnittlich aber auch sieben Liter Benzin für 100 Kilometer. Ein Dieselmodell gibt es nicht, und dabei wird es wohl angesichts der jüngsten Entwicklungen auch bleiben. Den überarbeiteten Lexus IS gibt es ab sofort in den fünf unterschiedlichen Ausstattungslinien, die Basisversion kostet 38.500 Euro.

Das werden wir nicht vergessen: Das Gefühl an der roten Ampel, wenn man nach mehrmaligen Drücken auf den zentralen Bildschirm feststellt, dass dieser kein Touchscreen ist und man sich beschämt umschaut, ob es jemand gesehen hat. Die Bedienung über das Remote-Touch-Bedienelement in der Mittelkonsole, das ähnlich einer Computer-Maus funktioniert ist - wie der Lexus IS selbst - ein Exot in der Automobilwelt und damit gewöhnungsbedürftig.