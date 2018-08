Luftverschmutzung London plant erste Straße nur für Elektroautos

London will in einer Straße bald ausschließlich Elektroautos die Durchfahrt gewähren. Mit diesem Schritt wolle die britische Hauptstadt der Stickoxidbelastung begegnen, sagte Ruth Calderwood, Luftqualitätsmanagerin des Innenstadtdistrikts City of London, der "Financial Times".

Damit ist die Metropole auf dem Weg, die ohnehin strengen Regeln weiter zu verschärfen. Schon seit 2003 gibt es eine Citymaut ("Congestion Charge"). Autofahrer müssen von Montag bis Freitag tagsüber 11,50 Pfund (knapp 13 Euro) zahlen, um in die Innenstadt zu gelangen. Für Elektro- und manche Hybridautos entfällt die Gebühr.

Stickoxidwerte über den gesetzlichen Grenzwerten

Für alte Autos hat Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) bereits zusätzliche Belastungen eingeführt. Halter, die in die Innenstadt fahren, müssen zu jeder Tages- und Wochenzeit eine Extra-Gebühr in Höhe von zehn Pfund (11,20 Euro) pro Tag zusätzlich zur Congestion Charge entrichten.

Die Stickoxidwerte liegen in Teilen Londons deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten. Die bisher geplanten Maßnahmen reichen laut Calderwood nicht aus, um die Belastung überall genügend zu reduzieren. Welche Straße künftig nur von Elektroautos befahren werden darf, verriet die Verwaltung bisher nicht.