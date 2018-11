Wenn ein Halter eine angeordnete Nachrüstung an seinem Dieselauto verweigert, darf der Betrieb des Wagens untersagt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschieden (Az.: 3 L 1099/18.MZ). In dem betroffenen Pkw der VW-Tochter Seat war eine unzulässige Abschalteinrichtung zur Abgasreinigung eingebaut. Diese senkt auf dem Prüfstand die Abgaswerte stärker als im Straßenverkehr. Derartige Abschalteinrichtungen waren im Dieselskandal aufgeflogen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte den Angaben zufolge für das Modell einen Rückruf angeordnet. Sowohl die Zulassungsbehörde als auch der Hersteller forderten den Halter auf, das notwendige Softwareupdate nachzuweisen. Doch der Halter wollte keine Nachrüstung. Diese sei technisch nachteilig und daher unzumutbar - zudem habe er den Einbau der Einrichtung nicht zu verantworten.

Luftreinhaltung wichtiger als wirtschaftliche Belange des Fahrzeughalters

Daraufhin untersagte die Zulassungsbehörde kurzfristig den Betrieb des Autos, wogegen sich der Halter wehrte - allerdings ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht lehnte seinen Eilantrag gegen die Zulassungsbehörde ab und betonte, diese habe ordnungsgemäß gehandelt. Es sei nicht zu beanstanden, dass sie das öffentliche Interesse an der Luftreinhaltung als vorrangig vor wirtschaftlichen Belangen des Fahrzeughalters angesehen habe.

Im März dieses Jahres hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe allerdings die Stilllegung eines VW Amarok ohne Softwareupdate untersagt. Es liege keine Dringlichkeit vor, die den Sofortvollzug rechtfertige. Das zeige schon der lange Zeitraum seit Bekanntwerden der Abschalteinrichtungen im Jahr 2015, in dem die Behörden nicht tätig geworden waren.

Die Behörden in München und Hamburg begannen im Juni mit den ersten zwangsweisen Stilllegungen manipulierter Dieselautos ohne Softwareupdate. Wenig später begann auch Sachsen-Anhalt, erste Dieselautos aus dem Verkehr zu ziehen.