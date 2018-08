Marode Brücken in Deutschland "Staat muss Baufirmen auf die Finger schauen"

Zur Person Stefan Kaminski / Buendnis 90 Die Gruenen im Bundestag Stephan Kühn, geboren 1979 in Dresden, ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen. Auf seiner Homepage wirbt er für eine grundlegende Verkehrswende.

SPIEGEL ONLINE: Herr Kühn, sind Deutschlands Brücken sicher?

Stephan Kühn: Es gibt jährliche Sichtprüfungen und weitergehende, regelmäßige Untersuchungen durch die zuständigen Behörden. Diese werden werden sehr umfangreich dokumentiert. Die festgelegten Vorschriften sind per se in Ordnung.

SPIEGEL ONLINE: Viele Brücken gelten als chronisch überlastet, vor allem vom Lastwagenverkehr. Welche Folgen hat das?

Kühn: Ein Großteil der Bauwerke insbesondere im Westen Deutschlands stammt aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. Damals haben die Planer nicht mit dieser Menge an Schwerlastverkehr gerechnet. Der Aufwand, sie in den kommenden Jahren zu sanieren oder zu ersetzen, ist immens. Es fehlt an qualifiziertem Personal für Sanierungs- und Bauprojekte.

SPIEGEL ONLINE: Es wurde jahrelang Personal abgebaut, wozu kann dieser Engpass führen?

Kühn: Vor allem Städte und Gemeinden werden absehbar mehr Brücken sperren und Tonnagebeschränkungen einführen, wenn nicht schnell Personal eingestellt und das nötige Geld investiert wird. Die Kommunen brauchen dafür finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern, um den Sanierungsstau zu bewältigen.

SPIEGEL ONLINE: Leidet die Sicherheit der sanierten und erneuerten Brücken unter dem Personalmangel?

Kühn: Die Bauwirtschaft gerät wegen der guten Konjunktur an ihre Grenzen. Deshalb muss der Staat den Baufirmen auf die Finger schauen. Je besser die Behörden mit gut qualifiziertes Personal ausgestattet sind, desto geringer ist die Gefahr von Baumängeln.

SPIEGEL ONLINE: Ist die Bauwirtschaft überhaupt ausreichend vorbereitet auf die massenweise, erstmalige Erneuerung der Brücken?

Kühn: Bei bestimmten technischen Konstruktionen aus der Vergangenheit wird es sicher Überraschungen geben, meist negative. Die Bautechnik gerade in den Sechziger- und Siebzigerjahren hat sich nicht immer als nachhaltig erwiesen. So etwas wird bei einer vertieften Prüfung sichtbar.