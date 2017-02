Modellpolitik von Mercedes-Benz Keine Klasse

Bei Mercedes-Benz ist irgendetwas aus dem Lot geraten. Der Beweis dafür ist 3,3 Tonnen schwer, leistet 630 PS, beschleunigt in weniger als 6 Sekunden auf hundert Km/h und kostet 500.000 Euro: Der Mercedes Maybach G 650 Landaulet.

Es handelt sich dabei um eine in die Länge gezogene, hochgebockte und mit allem erdenklichen Luxus vollgestopfte Variante der G-Klasse. Jenes Geländewagens, den Mercedes-Benz einst für die Bundeswehr konzipierte und bei der höchstmögliche Geländegängigkeit und eine Wattiefe von 60 Zentimetern im Lastenheft standen.

Das Konzept erwies sich in jeder Hinsicht als langlebig. Während Geländewagen anderer Hersteller längst mehrfach überarbeitet und modernisiert wurden, wird die G-Klasse seit nunmehr 38 Jahren fast unverändert gebaut. Gut, der Innenraum wurde im Vergleich zu den Bundeswehrvarianten im Laufe der Jahre immer luxuriöser ausgekleidet, weil sich die SUV-orientierte, finanziell gut ausgestattete Vorortklientel weniger für Wattiefe, als für Wattzahl, nämlich die des Soundsystems, interessiert. Im Kern aber blieb der Wagen ein irgendwie sympathisch anachronistischer Haudegen.

Auf der Suche nach dem Maßstab

Der Maybach G 650 Landaulet hingegen ist kein Sympathieträger. Im Gegenteil: Je länger der Blick auf diesem aufgeblähten Monstrum ruht, je mehr man sich mit den Details dieses Autos befasst, desto größer wird die Fassungslosigkeit. Was zum Teufel hat sich Mercedes-Benz bei einem Auto von derart obszöner Dekadenz gedacht?

Und nein: Es geht hier nicht darum, ein teures Auto im Rahmen einer sozialromantischen Weltsicht, in der Autofahrer möglichst nur bescheidene, sparsam motorisierte Minimalmobile zugedacht werden sollen, zu verdammen. Es geht um die Frage, welche Maßstäbe das Unternehmen Mercedes-Benz bei seiner Modellpolitik hat. Oder ob es überhaupt welche hat.

Daimler Mercedes Pullmann 600 Landaulet: Staatskarosse alter Schule

An der Tatsache, dass Mercedes ein Paradefahrzeug baut, ist erstmal wenig zu kritisieren. Tatsächlich haben die mit zu öffnenden Heckbereichs traditionell "Landaulet" getauften Limousinen im Unternehmen eine lange Tradition. Etliche Staatslenker ließen sich in den verlängerten Karossen chauffieren. Auch, dass Mercedes-Benz, trotz A-Klasse und Co., tendenziell ein Luxushersteller mit entsprechenden Preisen ist, kann man, je nach Perspektive, zwar ungerecht empfinden. Aber das gehört nun einmal zum in unserer freien Marktwirtschaft gelebtem Pluralismus.

Willkommen in im Land der Halbseide

Problematisch an dem Maybach G 650 Landaulet ist vor allem die angepeilte Zielgruppe. Exakt 99 Fahrzeuge werden gebaut, vor allem für Kunden in den Arabischen Emiraten, Russland und Europa. Sicher ist: Diese Kunden sind solvent genug, Mercedes-Benz die Fahrzeuge aus der Hand zu reißen. Die Frage ist: Sollte die Marke solche Kunden überhaupt umwerben und sich sogar mit ihnen brüsten?

Denn das tut sie. Der Baureihenleiter erklärt stolz, der Maybach G 650 Landaulet müsse keinen Gewinn abwerfen, "weil er das Image der gesamten Baureihe hebe". Tatsächlich? Als Steigerung des Ansehens kann man den G650 Landaulet eigentlich nur betrachten, wenn das Ziel ist, die G-Klasse möglichst halbseiden zu positionieren. Oder als Marke für jene Interpretation von Luxus, dessen Potenzial im Protzen besteht, nicht in der Zurückhaltung.

TMN So definierte Mercedes Luxus früher: eher bescheiden, wie hier im 450 SEL 6.9

Über Jahrzehnte war das bei Mercedes-Benz anders. Der Glanz des Sterns auf der Haube strahlte still. Fast nüchtern, technisch, verströmten die Fahrzeuge aus Stuttgart ihre Aura der Gediegenheit. Sie hoben sich eher durch das Sein, als den Schein von Konkurrenzprodukten ab. Seit einigen Jahren ist in dieser Hinsicht eine Trendwende zu beobachten: Die Interieurs von Fahrzeugen wie S-Klasse und E-Klasse verschimmern in ihrer barocken Glitzerhaftigkeit ein bisschen was von Puff-Atmosphäre, während sich die Autos beim Fahrgefühl den Konkurrenzprodukten immer mehr annähern.

Vornehm ist, auch mal Nein zu sagen

Wenn das die künftige Ausrichtung der Marke ist, sowohl in puncto Optik, als auch in Sachen Inhalt, wäre der Mercedes G 650 Landaulet die Zielmarke. Ist es aber nicht. Denn auf der ganz anderen Seite der Markenkommunikation steht das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu moderner Mobilität. Vor diesem Hintergrund betrachtet wirkt der Wagen wie der Beweis, dass bei Mercedes etwas aus dem Lot geraten, etwas abhandengekommen ist: Fingerspitzengefühl nämlich.

Daimler S-Klasse aktuell: Blingbling, wo das Auge hinschaut

Davon zeugt der Ausspruch vom Baureihenchef genauso wie die Tatsache, dass Mercedes zur Fahrvorstellung des Maybach G 650 Landaulet die gleichen Journalisten einlädt, als handele es sich um ein ganz normales Serienmodell. Aber das ist es eben nicht.

Was aber soll die Botschaft einer flächendeckenden Berichterstattung über ein Fahrzeug sein, dass bei einer Auflage von 99 Stück für normale Kunden von Mercedes keinerlei Relevanz hat? Vor allem, weil die Firma zu den Kunden, für die das Fahrzeug gedacht ist, ganz sicher eine so enge Beziehung pflegt, dass diese von dem Wagen auch auf anderem Wege hätten erfahren können, als über die übliche PR-Strategie?

Darin hätte dann, quasi als firmenstrategischer Kontrapunkt zum Auto selbst, eine gewisse, vornehme, Zurückhaltung gelegen. Aber die ist zur Zeit bei Mercedes-Benz offenbar nicht gefragt. Stattdessen hat sich Mercedes-Benz von einem kleinen Teil seiner Kundschaft mit dessen Hang zur Protzerei anstecken lassen.