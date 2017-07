Projekt "Salzfieber" Studenten entwerfen spektakuläre Elektro-Renner für Mercedes

Radikale Entwürfe, abgefahrene Karosseriemodelle, aberwitzige Details: Wenn Transportation-Design-Studierende zum Semesterende ihren kreativen Ausstoß der vergangenen Monate präsentieren, wird es visionär. Man sieht die tollsten Fahrzeuge und weiß im gleichen Moment - niemals wird es solche Autos geben. Der Gedanke liegt auch jetzt nahe, wenn an der Hochschule München Studenten von Professor Othmar Wickenheiser die Ergebnisse des "Mercedes Speed Projekts" vorstellen, auch "Projekt Salzfieber" genannt. Die Kreationen sehen aus wie Rennautos für Klingonen, jedenfalls viel zu fantastisch für die reale Welt. Doch das könnte in diesem Fall ein Irrtum sein.

Mercedes trat im vergangenen Jahr auf die Nachwuchsdesigner der Hochschule München mit der Aufgabe zu, die legendären Beschleunigungswettbewerbe auf dem Salzsee in Bonneville in die Zukunft zu projizieren. Als optisches Leitbild und damit die Marke Mercedes deutlich verankert ist, wurde das Rekordauto T80 vorgegeben. Das in den Dreißigerjahren rund um einen mehr als 3000 PS starken Flugzeugmotor konstruierte, sechsrädrige, geflügelte Auto sollte damals den Geschwindigkeitsweltrekord nach Deutschland holen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs vereitelte den Rekordversuch, der verhinderte Rekordwagen steht heute im Mercedes Museum in Stuttgart.

Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als bekäme der T80 in ein paar Jahren ein wirkliches Rekordfahrzeug an die Seite gestellt. So direkt sagt das natürlich niemand in Stuttgart. Aber wenn man zum Beispiel Mercedes-Designchef Gordon Wagener fragt, warum er sich Inspirationen für ein Rekordfahrzeug von Studenten holt, dann erfährt man dies: "Das Projekt 'Salzfieber' der Hochschule München ist auch für uns besonders. Wir sind alle Fans der legendären Geschwindigkeitsrekorde auf den Salzseen dieser Welt. Dieses Thema auf die Neuzeit zu übertragen, ist sehr reizvoll, denn auch in der Zukunft wird es darum gehen, die Kraft elektrischer Antriebe, hervorragende Aerodynamik und neue Technologien zu präsentieren."

Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord für Elektroautos liegt bei 576 km/h und wurde im vergangenen Herbst von einem Team der US-amerikanischen Ohio State University auf dem Salzsee in Bonneville im US-Bundesstaat Utah aufgestellt. Das Fahrzeug namens "Venturi Bucket Bullet 3" war mit vier Elektromotoren des monegassischen Sportwagenherstellers Venturi ausgestattet, die zusammen etwa 3000 PS leisteten.

Würde Mercedes mit einem eigenen Fahrzeug diesen Rekord angreifen wollen, wäre zumindest dies eine Parallele zum T80 vor rund 80 Jahren: Wieder müssten mindestens 600 km/h das Ziel der Rekordfahrt sein. Mal abgesehen von der Zahl der Motoren, ihrer Leistung und der spezifischen Akkutechnik - einige gute Ideen, wie ein künftiger Mercedes-Elektro-Rekordwagen aussehen könnte, wären jedenfalls vorhanden.