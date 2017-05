Selbstverpflichtung von Anbietern Was bringen die neuen Mietwagenregeln?

Sie wollen mit dem Mietwagen in den Urlaub? Dann sollten sie sich den Anbieter ganz genau anschauen. Eine Statistik zeigt, wie oft es Ärger gibt: Bei den Europäischen Verbraucherzentren haben sich die Beschwerden über Mietwagenfirmen zwischen den Jahren 2010 und 2016 verdoppelt. Zuletzt fühlten sich mehr als 2000 Kunden ungerecht behandelt.

Immerhin: Die vielen Proteste zeigen eine erste Wirkung.

Die fünf Branchenführer Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt setzen mittlerweile eine Selbstverpflichtung um, die Fairness und Transparenz garantieren soll. Sie wurde unter anderem von der EU-Kommission ausgearbeitet.

Konkret verpflichten sich die Autovermieter darin zu folgenden Punkten:

Klarer Gesamtpreis: Wenn etwa Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen diese im angekündigten Gesamtpreis enthalten sein.

Wenn etwa Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben sind, müssen diese im angekündigten Gesamtpreis enthalten sein. Verständliche Sprache : Die Verbraucher erhalten klare Informationen über die wesentlichen Mietkonditionen (im Preis enthaltene Kilometerzahl, Betankungsregeln, Stornierungsmodalitäten, Höhe der Kaution, usw.).

: Die Verbraucher erhalten klare Informationen über die wesentlichen Mietkonditionen (im Preis enthaltene Kilometerzahl, Betankungsregeln, Stornierungsmodalitäten, Höhe der Kaution, usw.). Zusatz-Versicherungen: Es muss klar angegeben werden, welche Leistungen im Grundpreis enthaltenen sind und welche gegen Aufpreis hinzugebucht werden können - und das vor Abschluss der Buchung.

Es muss klar angegeben werden, welche Leistungen im Grundpreis enthaltenen sind und welche gegen Aufpreis hinzugebucht werden können - und das vor Abschluss der Buchung. Tank-Regeln: Verbraucher erhalten stets die Möglichkeit, das Fahrzeug mit vollem Tank in Empfang zu nehmen und bei der Rückgabe nicht beim Vermieter volltanken zu müssen.

Verbraucher erhalten stets die Möglichkeit, das Fahrzeug mit vollem Tank in Empfang zu nehmen und bei der Rückgabe nicht beim Vermieter volltanken zu müssen. Schadensfälle: Es gibt ein eindeutiges Verfahren für die Kontrolle des Fahrzeugs. Den Verbrauchern werden Gründe und Nachweise für Schäden vorgelegt. Der Mieter hat die Möglichkeit, diese anzufechten, bevor die Zahlung fällig wird.

Sollen diese Regeln nur der Beruhigung der Kunden dienen? Oder hat sich seit ihrem Inkrafttreten tatsächlich etwas verbessert?

Das für deutsche Bürger zuständige Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl sieht die Richtlinien als Schritt in die richtige Richtung. "Grundsätzlich begrüßen wir es, dass sich große Firmen dazu bereiterklären", sagt EVZ-Jurist Patrick Oppelt. "Das Problem sind aber diejenigen, die eine solche Selbstverpflichtung nicht unterschreiben." Von 58 Beschwerden, die das EVZ im Jahr 2016 bearbeitet hat, seien lediglich 19 auf die fünf Branchenführer entfallen. "Ärger gibt es eher bei kleinen, national tätigen Unternehmen", so Oppelt.

Deshalb wünschen sich die Verbraucherschützer, dass die Mietwagen-Regeln auf die gesamte Branche ausgedehnt werden. Ob das tatsächlich passiert, ist derzeit aber unklar.