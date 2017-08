Mineralölsteuer Bundesregierung hält am Dieselprivileg fest

Die Bundesregierung will trotz der Debatte um schmutzige Dieselautos die Steuervergünstigung für den Kraftstoff beibehalten. "Es gibt keine Pläne, da eine Änderung herbeizuführen", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Er verwies auf die höhere Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge mit Selbstzünder, die der Vergünstigung bei der Mineralölsteuer gegenüberstehe.

Angesichts von Luftverschmutzungen in den Städten und drohenden Fahrverboten für Dieselautos ist die staatliche Subventionierung von Dieselkraftstoff fragwürdig.

Am Wochenende hatte die Chefin des Umweltbundesamts (UBA), Maria Krautzberger, gefordert, das Privileg zu überprüfen. "Dieselfahrer zahlen pro Liter Kraftstoff 18,4 Cent weniger als bei Benzin - den Staat kostet diese Subventionierung mittlerweile 7,8 Milliarden Euro pro Jahr, gut dreieinhalb Milliarden davon für die Pkw-Nutzung." Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Dieselautos seien das rund eineinhalb Milliarden Euro vom Staat für die Selbstzünder pro Jahr. "Zum Vergleich: Die Förderung für Elektromobilität beträgt knapp eine Milliarde - aber bis 2020", sagte Krautzberger. Auch Umweltverbände verlangen seit Jahren, Diesel und Benzin gleich zu besteuern. Damit würden die Dieselpreise an der Tankstelle steigen.

"Wir brauchen nicht mehr Steuern"

Das Bundesumweltministerium will sich in die Debatte nicht einmischen. "Wir brauchen nicht mehr Steuern, sondern einen Qualitätscheck des bestehenden Steuersystems", sagte ein Sprecher. Insgesamt müsse das Steuersystem ökologischer werden. Die Dieselsteuer isoliert anzuheben, würde dazu führen, dass Fahrer solcher Autos alleine die Zeche zahlten. Dieselfahrer hätten sich ihr Fahrzeug auch in Vertrauen auf die Steuervorteile angeschafft. Das SPD-geführte Wirtschaftsministerium wollte sich nicht äußern.

Allein im vergangenen Jahr machte der Anteil der Dieselfahrzeuge an den Neuzulassungen laut Kraftfahrtbundesamt 45,9 Prozent aus. Politische Forderungen, Dieselkraftstoff zu verteuern, gelten deshalb als ausgesprochen unpopulär - gerade angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl.

Umwelt- und Wirtschaftsministerium hatten sich kürzlich noch hinter die Forderung von SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz nach einer Quote für Elektroautos gestellt und waren damit beim Koalitionspartner Union auf Widerstand gestoßen.