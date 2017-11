Modellfahrzeuge Germany's next Supermodell

Die Winker funktionieren tatsächlich, die Ösen der Textilplane sind aus Messing gefertigt und die Kappe des Einfüllstutzens am Edelstahlkühler lässt sich abschrauben - in den Details des Mercedes-Benz Renntransporters LO 2750 aus dem Jahr 1934 könnte man sich lange verlieren. Das Modellauto im Maßstab 1:18 besteht schließlich aus 2365 Einzelteilen, zu denen sogar vier Unterlegkeile gehören, falls der Wagen mal in einer Vitrine ausgestellt wird, die nicht ganz gerade steht.

Natürlich ist dieses Kleinod kein Produkt fürs Kinderzimmer, sondern für Sammler. 694 Euro kostet der blau lackierte und auf tausend Exemplare limitierte Laster des Herstellers CMC aus Fellbach bei Stuttgart, dessen akribische Nachbildung des Originals aus den Dreißigerjahren ihm soeben den Titel "Supermodell des Jahres 2017" eingebracht hat. Vergeben wurde die Auszeichnung jetzt bei der Prämierung der "Modellautos des Jahres", der wichtigsten Leserwahl der Branche, die alljährlich von der Fachzeitschrift "Modell Fahrzeug" ausgerichtet wird.

CMC "Supermodell des Jahres 2017": Der Nachbau eines Mercedes-Benz Renntransporters LO 2750

Vergeben werden die Trophäen in diesem Jahr im "Traumwerk" nahe Bad Reichenhall, der exquisiten Spielzeugsammlung von Hans-Peter Porsche, in insgesamt 23 Kategorien, je nach Maßstab, Fahrzeugtyp und Modellvariante. Dabei werden nicht nur fertige Modellautos fürs Sammlerregal, sondern auch Flitzer für die elektrische Rennbahn oder Modelle zum Zusammenbauen gekürt. Unter den Modellbausätzen beispielsweise wurde der des Lamborghini Huracan im Maßstab 1:8 der Firma Pocher prämiert. Der Bausatz umfasst mehr als 800 Teile, wiegt rund sieben Kilogramm und kostet 699,95 Euro.

Der Innovationspreis ging an ein Boxermotor-Modell

Prämiert wurden aber nicht nur Highend-Modellautos, die deutlich mehr kosten als ein Satz neuer Winterreifen, sondern auch erschwinglichere Miniaturen. Etwa ein Volvo Amazon Maßstab 1:87 von Wiking für 13,99 Euro, der in der Kategorie "Pkw Klassik" die meisten Stimmen ergatterte. Und der Innovationspreis ging an den Bausatz eines Porsche-Motors aus dem Franzis-Verlags im Maßstab 1:4. Wer dafür 169 Euro anlegt, kann sich ein Modell des Zweiliter-Sechszylinder-Boxers von 1966 zusammenschrauben, und dann schauen, ob alles funktioniert. Inkludiert ist sogar ein Soundmodul, das den typischen Boxerklang imitiert.

Modellautos - ob teuer oder billig, zum Selberbasteln oder fix und fertig aus dem Karton - haben vor allem mit Erinnerungen zu tun. Mit alten Zeiten, Nostalgie und vielleicht auch ein bisschen Wehmut. Nach dem Motto: Wie elegant und formschön Autos, Motorräder oder Lkw früher doch aussahen! Doch der kleinformatige Blick zurück könnte bald selbst zur Erinnerung werden. Der Grund dafür sind die Modellautokäufer in China.

Neue Nachfrage aus Fernost - aber nach anderen Modellen

"China wird immer mehr zu einem relevanten Markt in der Modellbaubranche und wird daher auch die Modellproduktion in Deutschland beeinflussen", sagt Andreas Berse, Chefredakteur der Zeitschrift "Modell Fahrzeug", der größten deutschsprachigen Fachpublikation zum Thema. "Die Mittelschicht in China wächst, und daher können sich immer mehr chinesische Sammler das relativ kostspielige Hobby leisten", sagt Berse. Und das wird mutmaßlich das Modellfahrzeug-Angebot deutlich verändern - denn Chinesen interessieren sich nicht für klassische Modelle.

Alten Autos haftet in Fernost ein rostiges Billig-Flair an. Warum sollte man sich für Altmetall interessieren, wenn man einen Neuwagen kriegen kann? "Die Chinesen stellen sich lieber das Modell in die Vitrine, das sie selbst auch in im wirklichen Leben fahren", sagt Fachmann Berse. Die Autohersteller nutzen diese Vorliebe zum Marketing in eigener Sache. So erhalten die chinesische Neuwagenkäufer zu ihrem Pkw oft das gleiche Modell im Maßstab 1:18 als Geschenk. Als der deutsche Modellautobauer Norev die aktuelle Mercedes S-Klasse als Modell auflegte, gingen 50 Prozent der Produktion ins Reich der Mitte.

Auto-Klassiker? Gibt es nicht in China

Es gibt noch einen Grund, warum Modelle klassischer Fahrzeuge in China keine Beachtung finden: Auch die Originale werden kaum geschätzt. China fehlt eine eigene Automobil-Historie, und Import-Oldtimer gibt es nicht, denn die Einfuhr von Gebrauchtautos, die älter als drei Jahre sind, ist verboten. Das in Europa und in den USA gepflegte Bohei um klassische Autos - in China ist es unbekannt.

Nicht nur der von China stark beeinflusste Neuwagen-Trend wird den Modellautomarkt der nächsten Jahre prägen, sondern "der Markt splittet sich auch immer weiter auf", sagt Berse. Wie bei den "echten Autos", wird auch bei den Modellfahrzeugen die Modellflut immer größer. Vom Feuerwehrauto bis zum Rennwagen, vom Muldenkipper bis zum Gelenkbus, vom Cabriolet bis zum Dragster - die Zielgruppen werden immer spezifischer bedient, für jede Vorliebe gibt es ein Modellfahrzeug. Während die Vielfalt des Angebots explodiert, schrumpfen zugleich die Stückzahlen pro Serie. Dennoch funktioniert das Geschäft, denn neue Materialien und Produktionsmethoden wie der 3-D-Druck machen auch kleine Serien profitabel.