Hightech im Müllauto Der Super-Dreckslaster

Otto Schulz fährt fast täglich durch die Straßen von Stuttgart, oft nur im Schritttempo, und ständig hält er an, obwohl vor ihm keiner steht. Natürlich sorgt er dabei für Staus. Doch der Mittfünfziger ärgert sich schon längst nicht mehr über die Ungeduld der Autofahrer hinter ihm, ihr Hupen ignoriert er, und sollte mal einer wild gestikulierend an ihm vorbeifahren, wünscht er ihm voll süßer Ironie einen schönen Tag. "Schließlich sind wir es, die ihnen den Dreck wegfahren."

Otto Schulz arbeitet bei der Müllabfuhr. Seit fast 30 Jahren kutschiert er die Abfälle der anderen.

Schulz fährt den Mülltransporter, sein Kollege Harald Jäschke befüllt ihn. Er ist ein sogenannter Lader. Täglich wuchtet er rund 400 Müllbehälter aus Hinterhöfen und Abstellplätzen an den Straßenrand. Kübel und Container mit 60, 120 oder 240 Litern Fassungsvermögen. Vollservice nennt sich das, wenn die Bürger ihre Tonnen nicht selbst an die Straße zerren müssen. Jäschke schaut auf den Schrittzähler an seinem Handgelenk: 26.500 Schritte hat er heute gemacht und somit eine Strecke von 18 Kilometern zurückgelegt. Bis zum Feierabend dauert es noch zwei Stunden.

Die Jobs von Schulz und Jäschke sind alles andere als leicht. Der eine muss viel rangieren und der andere viel schleppen. Doch ihr Fahrzeug nimmt ihnen einiges an Arbeit ab. In Zukunft vielleicht sogar mehr, als ihnen lieb ist: Denn auch beim Mülllaster spielen Digitalisierung und Automatisierung längst eine große Rolle. Deshalb lohnt es sich, den Dienstwagen der Männer in Orange etwas genauer zu betrachten.

Die städtischen Abfallbetriebe in Stuttgart schicken ihre Mitarbeiter mit 302 PS starken Mercedes Econic auf die Straße. Am Heck der Wagen spielt sich am meisten ab: Hier stehen die Lader auf Trittbrettern, die mit einer Art Notbremse gekoppelt sind - der Laster soll nicht im falschen Moment rückwärtsfahren können und Jäschke und seine Kollegen überrollen.

Sobald die Tonnen am Fahrzeug stehen, werden sie von der sogenannten Schüttung übernommen, einer sensorgesteuerten Hydraulik mit doppelter Sicherheitsabfrage, die für jeden Behälter passende Greifarme ausfährt. Auf Knopfdruck wuchtet sie die Tonnen zwei Meter über den Boden und kippt den Inhalt in den Schlund des Aufbaus. Dann klopft und schüttelt sie die Behälter so lange, bis auch der letzte Klumpen Dreck herausgefallen ist.

Danach dreht der Sechszylinder des Fahrzeugs hoch, als wolle Schulz gleich einen Kavalierstart hinlegen. Doch der Laster bewegt sich keinen Zentimeter. Stattdessen geht die ganze Leistung an eine gewaltige Presse, die den Abfall stark komprimiert. Die Platte der Presse drückt den Müll dabei immer wieder an die Rückwand. Ohne das Gequetsche würden nur ein paar Dutzend Behälterladungen in den Wagen passen, aber so komme man auf 400 bis 500 Kübel pro Fuhre, rechnet Schulz vor. Bis zu zwölf Tonnen Abfälle seien das. Sie landen anschließend in einer Müllverbrennungsanlage.

Durch die Komprimierung der Abfälle werden Fahrtwege und damit Emissionen gespart. Eine weitere Abgasverminderung soll die Umrüstung auf Erdgasantrieb bringen, die an dem Econic vorgenommen wurden. Angeblich soll der Laster jetzt auch zwei Dezibel leiser sein als ein Diesel; ordentlich Krach macht er aber immer noch.

Schulz schätzt an den modernen Wagen - die rund 280.000 Euro kosten - vor allem die automatische Gangschaltung. Zu Beginn seiner Karriere habe er ein steifes Knie vom vielen Schalten im Stop-and-go-Verkehr gehabt. Eines stört ihn und Jäschke nach all den Jahren aber noch immer: "Der Gestank." Selbst bei geschlossenen Fenstern und aufgedrehtem Gebläse zieht ab und zu ein süßlich-vergorener Geruch durch die Fahrerkabine. Wunderbäumchen sind da wirkungslos.

Aber es gibt doch diese Innenraumbeduftung bei Luxuslimousinen - wäre das nicht eine Lösung? Könne er sich in seinem Mülllaster schon vorstellen, lacht Schulz: "Nur bräuchten wir wahrscheinlich eine etwas stärkere Dosierung."

Keine Chance für Müllbetrüger

Derzeit wird jedoch ein ganz anderes Extra erprobt. Udo Ostertag, einer der Betriebsleiter der Stuttgarter Müllabfuhr, zeigt auf ein kleines Kästchen am Heck des Lasters. Darin steckt eine Software, die elektronische Chips ausliest, mit denen bald alle Mülltonnen kodiert werden. Identsystem heißt diese Vorrichtung. Damit wird gespeichert, wann welche Tonne geleert wurde.

Über das System könnten die Lader auch erfassen, ob Tonnen überfüllt waren oder jemand mal wieder Hausmüll ins Altpapier geschmuggelt hat. "Es gibt sogar die Möglichkeit, den Biomüll nach Altmetall zu scannen und dann das Entleeren gegebenenfalls zu blockieren", sagt Ostertag. Und wer seinen Müll wirklich gerecht abrechnen will, der rüstet die Laster auch noch mit automatischen Waagen aus und speichert das Gewicht unter der jeweiligen Adresse.

Blickt Ostertag noch weiter in die Zukunft seiner Branche, landet er schnell bei der Idee vom autonomen Fahren. Der Job am Lenkrad sei nervenaufreibend und die Arbeit der Lader eine Schinderei, sagt der Abfallwirtschaftler. Doch so lange sich nicht auch die Mülltonnen von selbst bewegen, wird es wohl noch immer Menschen geben, die anderen den Müll wegfahren.