Luftverschmutzung München erwägt Fahrverbote für Dieselautos

Die Stadt München erwägt ein flächendeckendes Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. "So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) der "Süddeutschen Zeitung". Hintergrund der Überlegungen seien neue Messwerte vor allem zum giftigen Stickstoffdioxid. "Die Ergebnisse sind erschreckend, das hatte niemand so erwartet", sagte Reiter.

Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, dass der von der Europäischen Union zugelassene Mittelwert für Stickstoffdioxid auf den großen Ring- und Einfallsstraßen regelmäßig überschritten werde. Das gehe aus Daten hervor, die München nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bis Ende Juni vorlegen muss. Laut dem Zeitungsbericht sei es rechtlich noch zu klären, ob die Stadt eigenmächtig ein Fahrverbot verhängen darf.

Sollte es zu einem Fahrverbot kommen, wären nach den Plänen Reiters Dieselautos mit der Abgasnorm 6 von dem Bann ausgenommen. Für den öffentlichen Nahverkehr, Taxis sowie Rettungsdienste würde ebenfalls eine Ausnahmeregel gelten.

Baden-Württemberg prüft zur Überwachung eine Kennzeichenerfassung

Mit München sind nun in drei deutschen Städten Fahrverbote für Dieselautos geplant. Baden-Württemberg hatte für Stuttgart wegen häufig überhöhter Feinstaubwerte Sperrungen ab 2018 angekündigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte aber betont, das Verbot sei nicht in Stein gemeißelt, wenn alte Dieselmotoren nachgerüstet werden könnten. Auch Hamburg hatte für bestimmte Straßenabschnitte zweitweise Fahrverbote beschlossen.

Zur Überwachung der geplanten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Stuttgart denkt das baden-württembergische Verkehrsministerium auch über den Einsatz automatischer Kennzeichenerfassung nach. Das Innenministerium sei gebeten worden, eine entsprechende Anregung zu prüfen, bestätigte ein Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch. Zuvor hatte die "Südwest Presse" darüber berichtet.

Bei dieser Prüfung könne allerdings auch herauskommen, dass der Einsatz des Systems zu diesem Zweck nicht möglich sei, hieß es. Die Anfrage bedeute auch noch nicht, dass man das System letztlich tatsächlich einsetzen wolle.