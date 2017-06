Dieselautos Trotz Umrüstung: Bayerns Städte schließen Fahrverbote nicht aus

Am Mittwoch machten die Autohersteller Audi und BMW ihre Bereitschaft deutlich, die Hälfte ihrer Flotte von Dieselautos mit Euro 5 auf modernsten Stand bringen zu wollen. Lieber eine riesige Umrüstaktion als Fahrverbote in den Innenstädten, so lautete der Tenor der Industrie. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) gab das gleiche Ziel aus. Einen Tag später melden sich jetzt bayerische Kommunen zu Wort - und machen deutlich, dass die Aussperrungen der Dieselautos noch längst nicht vom Tisch sind.

Erst einmal sei zu klären, ob durch die möglichen Umrüstungen die gesetzlichen Vorgaben zur Luftreinhaltung rasch erfüllt werden können, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Städtetages, Ulrich Maly (SPD), am Donnerstag in München. "Ansonsten ist damit zu rechnen, dass die Gerichte tatsächlich Fahrverbote als Akutmittel verordnen", sagte Maly.

Maly, der auch Nürnberger Oberbürgermeister ist, begrüßte die Ankündigung der Autohersteller, die Dieselautos nachzurüsten, fügte aber hinzu: "Die Städte hätten weniger Probleme mit der Luftreinhaltung, wenn die Automobilindustrie die niedrigen Abgaswerte einhalten würde, die in ihren Prospekten für die Automodelle angegeben sind." Die Versäumnisse der Autobranche dürften nicht auf dem Rücken der Kommunen und ihrer Bürger abgeladen werden.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betonte am Donnerstag, auch nach dem Treffen mit den beiden Autobauern in der Staatskanzlei am Vortag sei ein mögliches Diesel-Fahrverbot nicht abgewendet. "Ich sehe es noch nicht vom Tisch", sagte er im Bayerischen Rundfunk.

Importeure zögern noch mit Zusage zu Umrüstungen

Der nächste wichtige Termin zu Diskussionen um die Nachrüstungen steht Anfang August an, wenn sich Vertreter von Regierung, Kommunen und Industrie zum sogenannten Nationalen Forum Diesel treffen. Nach wie vor sind wichtige Fragen zu der möglichen Umrüstaktion offen - so ist derzeit nicht nur unklar, ob ein Software-Update die Motoren wie gewünscht sauberer macht, sondern auch, wer die Kosten dafür trägt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem Treffen im August ein klares Bekenntnis zur Diesel-Technologie vermieden. In einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview der "Wirtschaftswoche" antwortete sie auf die Frage, warum sie sich immer noch für den Diesel starkmache, mit dem allgemeinen Hinweis, bei Verbrennungsmotoren habe es zuletzt auch wegen entsprechender Umweltauflagen starke Verbesserungen gegeben habe. "Wichtig ist, dass die neueste und beste Technologie zum Einsatz kommt", sagte sie. Vor einigen Monaten klag das noch anders: Bei einer CDU-Wahlveranstaltung hatte sie erklärt, Dieselfahrzeuge seien "gut für die Umwelt".

Während einige deutsche Hersteller bereits ein Bekenntnis zur Umrüstung von Euro-5-Dieselmotoren gaben, wollen sich die ausländischen Autobauer noch nicht festlegen. "Wir sind in der Prüfung. Die Rahmenbedingungen der Konzepte sind noch gar nicht richtig konkretisiert", erklärte der Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Reinhard Zirpel, am Donnerstag in Frankfurt.

Zur Sitzung des Nationalen Diesel Forums seien die VDIK-Mitglieder, dem fast alle ausländischen Hersteller angehören, eingeladen. Bis dahin werde voraussichtlich eine Entscheidung der Unternehmen vorliegen. Allerdings sei dies erst ein Auftakt - eine finale Lösung dazu, wie Diesel-Pkw nachträglich schadstoffärmer gemacht werden können, sei dann noch nicht zu erwarten.

Die im VDIK zusammengeschlossenen Autoimporteure waren bereits an Gesprächen mit der Landesregierung von Baden-Württemberg beteiligt. Das grün-schwarz regierte Bundesland hatte als erstes Fahrverbote ab 2018 für die Landeshauptstadt Stuttgart angekündigt und die gesamte Autoindustrie an den Tisch geholt. Mitte Mai schlug die Branche in Stuttgart bereits vor, die Dieselautos mit Schadstoffnorm Euro 5 über ein Software-Update sauberer zu machen.

ADAC rät vom Kauf von Dieselautos ab

Der Automobilclub ADAC rät unterdessen bis auf Weiteres vom Kauf neuer Dieselautos ab. "Unsere Empfehlung ist, mit einem Neuwagenkauf eventuell noch zu warten, bis im Herbst Modelle mit dem Standard Euro 6D auf den Markt kommen", sagte ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Uns erreichen täglich Hunderte, manchmal Tausende Anfragen von Mitgliedern, wie man sich jetzt am besten verhalten sollte", sagte Becker. "Wer sich vor ein, zwei Jahren ein Auto gekauft hat, spürt jetzt schon Einbußen."