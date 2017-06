Dieselautos Politik und Hersteller beraten über Umrüstaktion

Es geht um Nachbesserungen von bis zu 13 Millionen Fahrzeugen in Deutschland: Die Bundesregierung lädt Vertreter der Automobilindustrie sowie Entscheidungsträger der Länder zu einem Gipfeltreffen zur Zukunft des Selbstzünders. In dem sogenannten "Nationalen Forum Diesel" soll über die Frage der Nachrüstung von Diesel-Pkw beraten werden. Erstmals getagt werde am 2. August, wie Umwelt- und Verkehrsministerium am Dienstag mitteilten.

In dem Forum werde man "sicherlich" eine Lösung finden, wie Nachrüstungen ohne Belastung der Kunden ablaufen könnten, sagte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Berlin. Die Hersteller hätten die Chance, verlorengegangenes Vertrauen wieder herzustellen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte: "Ziel ist es, wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen bei Diesel-PKW zu erreichen." Das Forum solle die Diskussion über die Verbesserung der betroffenen Autos bündeln.

Eine in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung angedachte Umrüstung durch eine Softwarelösung wird von Experten angezweifelt - damit die Dieselmotoren wirklich sauberer werden, müssten auch neue Hardware-Teile verbaut werden.

Es geht nicht nur um ältere Dieselmodelle

Hintergrund des Gipfels sind zu hohe Stickoxid-Messwerte in vielen deutschen Städten und drohende Fahrverbote für Dieselautos. Im Zuge des VW-Abgasskandals war bekannt geworden, dass viele Diesel im Alltag sehr viel mehr Stickoxide (NOx) ausstoßen als auf dem Prüfstand. Das betrifft nicht nur ältere Modelle, sondern auch solche der neuesten Abgasnorm Euro 6. Hendricks hatte gefordert, dass die Autobranche auf eigene Kosten so nachrüsten müsse, dass der NOx-Ausstoß mindestens um die Hälfte gesenkt werde.

In Baden-Württemberg und Bayern laufen bereits Gespräche zwischen Landesregierungen und Autobranche. Unter anderem in München, Stuttgart und Hamburg könnte es Fahrverbote geben, wenn die EU-Grenzwerte für Stickoxid weiter gerissen werden. Die EU hat deswegen schon ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet.