Neue CO2-Grenzwerte Es geht um alles

Am Mittwoch legt die EU-Kommission die neuen Bestimmungen zu CO2-Grenzwerten vor. Klingt nach langweiliger Bürokratie, ist in Wahrheit aber eine der wichtigsten politischen Entscheidungen - mit Folgen für den Alltag fast aller Bürger. Denn diese drei Bereiche sind davon unmittelbar betroffen:

Die Umwelt

Häufigere Sturmfluten, schmelzende Gletscher, intensive Stürme - die Folgen des Klimawandels werden die Welt gravierend verändern. Hauptverursacher für die Erderwärmung ist das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Es entsteht unter anderem bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe im Automotor.

Eine der Schlüsselrollen bei der CO2-Belastung spielt also der Verkehr. Im Jahr 2015 war laut Umweltbundesamt (UBA) der Verkehrssektor für rund 18 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Zwar konnten in der Vergangenheit Fortschritte bei der CO2-Reduzierung bei Neuwagen erreicht werden. Durch höhere Fahrleistungen und immer schwerere und stärker motorisierte Autos setzte zuletzt aber wieder eine negative Trendwende ein. Außerdem stagniert der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor laut Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums seit mehr als 25 Jahren: 1990 lag er bei 164 Millionen Tonnen CO2, 2016 bei 166 Millionen Tonnen.

Der Chef der UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Petteri Taalas, warnte Ende Oktober: "Ohne rasche Einschnitte bei den CO2- und anderen Treibhausgasemissionen droht zum Ende dieses Jahrhunderts ein gefährlicher Temperaturanstieg, der deutlich über den Zielen des Pariser Klimaschutz-Abkommens liegt." In dem Ende 2015 beschlossenen Abkommen hat sich die Staatengemeinschaft vorgenommen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Mit Mut zum Pathos lässt sich also sagen: Bei den Verhandlungen um die europäischen CO2-Grenzwerte geht es um den Erhalt des Planeten. Um die Bedeutung der Emissionsregeln für die Umwelt zu erkennen, reicht allerdings auch der gesunde Menschenverstand.

Die Verbraucher

Strengere CO2-Grenzwerte sind zunächst mal eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Wer freut sich nicht, wenn sein Wagen weniger Sprit braucht? Eine schärfere Regelung hat nämlich neben ökologischen auch handfeste ökonomische Vorteile: Weniger Kohlendioxid-Emissionen gehen grundsätzlich mit der Einsparung von Kraftstoff einher.

In den vergangenen Jahren ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Neuwagen in Deutschland stark gesunken, laut einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) von rund 154 g/km im Jahr 2009 auf etwa 127 g/km im Jahr 2016. "Natürlich haben die Hersteller ein Interesse daran, den Kunden effiziente Autos zu bieten - aber ohne den Druck der Politik wäre die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und Spritverbrauchs bestimmt nicht so groß ausgefallen", sagt CAM-Leiter Stefan Bratzel.

Zwar haben sich laut Bratzel die Preise der Neuwagen in den vergangenen Jahren verteuert, aber das sei nicht allein auf die aufwendigeren Spritspartechniken zurück zu führen. "Heute haben die Fahrzeuge mehr PS als früher und bieten außerdem meistens eine bessere Ausstattung und mehr Sicherheit." Dass sich die Hersteller ihre Umweltinnovationen wie Downsizing, Zylinderabschaltung oder Start-Stopp-Systeme teuer bezahlen lassen, ließe sich nicht behaupten.

Der Automobilexperte will die positive Entwicklung beim CO2-Ausstoß jedoch nicht überbewerten: "Zwischen den offiziellen Angaben der Hersteller und den realen Verbräuchen herrscht eine große Diskrepanz - natürlich haben sich die Emissionen auch auf der Straße verbessert, aber bestimmt nicht ganz so gut wie auf dem Papier."

Hinzu kommt: Die vorbildlicheren CO2-Bilanzen der vergangenen Jahre gehen auch auf einen erhöhten Anteil von Dieselautos zurück, deren Motoren dank eines größeren Wirkungsgrads weniger Sprit verbrauchen. Spätestens seit Bekanntwerden des Dieselbetrugs von VW weiß man aber, dass der CO2-Vorteil auf Kosten einer extremeren Belastung durch andere Abgase wie zum Beispiel Stickoxiden (NOX) erkauft wurde.

Der Feststellung, dass strengere CO2-Grenzwerte für bessere Autos sorgen, stimmt Bratzel generell zu. "Aber", schiebt er hinterher, "nur, wenn man die Zielkonflikte berücksichtigt und auch auf den NOX-Ausstoß achtet."

Die Industrie

Für die Autohersteller verursachen schärfere Vorgaben erst einmal höhere Kosten. Um ihre Produkte umweltfreundlicher zu machen, müssen sie in neue Technologien investieren. Kein Wunder, dass die Autolobby sich vehement für die Aufweichung von Grenzwerten einsetzt.

Nach Ansicht von Stefan Bratzel kann die Festlegung von ambitionierten Zielen jedoch den Wettbewerb unter den Anbietern anheizen und dafür sorgen, dass Entwicklungen vorangetrieben werden. Mit anderen Worten: Durch die Grenzwerte werden die Hersteller ein Stück weit zu ihrem Glück gezwungen. Schließlich gelten die Regeln für alle.

Bratzel sieht erst einmal Probleme für die deutschen Hersteller und Zulieferer: "In der Vergangenheit wurden die Vorgaben durch Optimierungen der Verbrennungsmotoren erreicht", sagt er, "doch in Zukunft wird es ohne alternative Antriebe nicht gehen." Hier habe die heimische Automobilindustrie noch einigen Nachholbedarf. Vor allem fehle es an einer Produktion von Batteriezellen. "Dieser Bereich ist aber extrem wichtig für die Wertschöpfung der Elektromobilität", sagt Bratzel. Unter anderem forderte auch EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic kürzlich eine "europäische Batterie-Allianz", um der Konkurrenz aus Asien und den USA etwas entgegen zu halten.

Strengere Grenzwerte sind nach Ansicht von Stefan Bratzel deshalb längst nicht nur eine Gängelung, sondern auch ein Instrument, um "einen Strukturwandel" auszulösen. "Wenn die Vorgaben früh festgelegt werden und den Herstellern ausreichend Zeit zur Erfüllung gegeben wird, hat das einen positiven Effekt auf die Industrie", glaubt er.