Anpassung von CO2-Messwerten Der nächste Software-Trick der Autohersteller 

Seit Anfang September unterliegen neue Fahrzeugtypen einem reformierten Testverfahren. Es heißt WLTP und soll dafür sorgen, dass die Kunden realistischere Abgas- und Verbrauchswerte erhalten.

Mit dem alten Verfahren, dem sogenannten NEFZ, betrug die Kluft zwischen Labor- und Realverbrauch zuletzt laut Untersuchungen des Umweltverbands ICCT durchschnittlich 42 Prozent. Es wird erwartet, dass die im WLTP gemessenen Werte gegenüber dem NEFZ um mindestens zehn Prozent steigen.

Das ist eigentlich ein Problem für die Autohersteller: Denn die NEFZ-Messwerte wurden bislang zur Ermittlung des durchschnittlichen Flottenverbrauchs herangezogen. Für das Jahr 2021 liegt der von der EU vorgeschriebene Grenzwert hier bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Erhöhen sich die Messwerte durch den WLTP jetzt plötzlich, würde es für die Autobauer schwieriger, das Grenzwert-Ziel zu erreichen.

Für Peter Mock, den Europa-Chef des ICCT, wäre es deshalb vertretbar, die Grenzwerte um rund zehn Prozent anzupassen. "Das könnte man den Herstellern angesichts des deutlich strengeren Tests zugestehen", sagt Mock.

Eine solche Anpassung finde auch tatsächlich statt, so Mock. Ein Softwareprogramm namens "CO2-MPAS" werde dazu benutzt. Allerdings komme das Programm zu einem für die Autoindustrie weitaus großzügigerem Ergebnis: "Der Umrechnungsfaktor gestattet den Herstellern durchschnittlich 15 oder 20 Prozent höhere Emissionen".

Im Klartext: Durch die Umrechnung profitieren die Hersteller letztendlich vom dem strengeren Testverfahren WLTP. Laut Mock könnte nach der Anpassung ein Grenzwert von 119 CO2 g/km statt 95 g/km entstehen.

Die Hersteller rechnen selbst - und Abweichungen werden toleriert

Wie der Algorithmus hinter "CO2-MPAS" genau funktioniert, ist unbekannt. Auch Mock kann dazu nichts sagen. Sicher ist aber, dass sich der Umrechnungsfaktor aus einer Reihe politischer Kompromisse ergeben hat und den Autoherstellern erneut Schlupflöcher und Spielräume zugestanden werden.

Ein Beispiel dafür ist auch der Toleranzwert: Den WLTP-Test und die entsprechende Umrechnung durch das "CO2-MPAS"-Werkzeug übernehmen die Autohersteller. Eine Untergruppe der Europäischen Kommission, das sogenannte Joint Research Center (JRC), kontrolliert dann stichprobenartig die Herstellerangaben. Weicht der vom Autobauer angegebene Wert von den durch das JRC ermittelten Wert ab, wird der Hersteller bestraft - allerdings erst ab einer Abweichung von vier Prozent. Innerhalb dieses Rahmens dürfen die Autobauer also weiterhin Verbrauchskosmetik betreiben.

Für Mock hat die Umrechnung deshalb "nichts mehr mit technischen Anforderungen zu tun, sondern mit politischem Gemauschel".

Wie die Industrie doppelt profitiert

In welchem Ausmaß die Hersteller von der Anpassung profitieren, wird erst recht mit dem am Mittwoch getroffenen Beschluss der EU-Kommission zu den zukünftigen CO2-Grenzwerten deutlich. Nach dem Willen der Kommission soll sich der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen zwischen 2022 und 2030 um 30 Prozent verringern. Als Ausgangswert für diese Reduzierung gilt das 95-Gramm-Ziel von 2021. Also jener Wert, der durch die Umrechnung viel höher ausfallen wird, laut Mock auf bis zu 119 g/km.

Wenn die Autoindustrie jetzt über die angeblich schärferen Grenzwerte für 2030 jammert, und wie der deutsche Autolobbyverband VDA von "extremen Herausforderungen" spricht, die "zu erreichen ( ) aus heutiger Sicht mehr als fraglich" sei und "Faktoren wie die Unsicherheit bei der Elektromobilität, sinkende Verkäufe von CO2-sparenden Dieselmodellen und die Tatsache, dass viele Technologien zur Kraftstoffersparnis bereits ausgereizt sind" berücksichtigt werden müssten, dann verschweigt sie eines: Dass mit "CO2-MPAS" bereits eine effektive Spartechnologie entwickelt wurde.

Leider sorgt die Software aber nur für geschönte Werte statt saubere Autos.