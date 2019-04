Für Pkw und Lastwagen New York führt Citymaut ein

Als erste Metropole in den USA führt New York eine Fahrzeugmaut ein. In seinem Haushaltsplan beschloss der Bundesstaat New York, ein elektronisches Abgabesystem für den südlichen Teil Manhattans einzurichten. Das berichtete die "New York Times".

Wie viel eine Fahrt im südlichen Teil Manhattans kostet und ab wann die Maut eingeführt wird, steht noch nicht fest. Nach Angaben der Zeitung ist mit der Einführung der Maut nicht vor 2021 zu rechnen. Eine Autofahrt zwischen der 60. Straße südlich des Central Parks und dem Battery Park am unteren Inselzipfel könnte dann zu den Stoßzeiten mehr als 10 US-Dollar (umgerechnet 8,90 Euro) kosten. Für Lastwagen sollen rund 25 Dollar fällig werden.

Einnahmen fließen in öffentliche Verkehrsmittel

Wer zuvor bereits einen der mautpflichtigen Tunnel oder die Henry-Hudson-Brücke genutzt hat, soll jedoch einen Rabatt auf die Citymaut bekommen. Mögliche Ausnahmen, beispielsweise für Behinderte oder Menschen, die zum Arzt fahren, werden noch diskutiert.

Das eingenommene Geld soll in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr fließen. 80 Prozent gehen demnach an das U-Bahn- und Busnetz der Stadt. Die Long-Island- und die Metro-North-Railroad sollen jeweils zehn Prozent erhalten. Ebenfalls beschlossen wurden weitere Millioneninvestitionen in das U-Bahn-System der Stadt, aber auch eine Steuer auf den Verkauf von Luxus-Wohnungen sowie ein Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel.