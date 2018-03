Ostern 2018 Hier staut es sich auf Deutschlands Autobahnen

Mit Ausnahme von Hamburg haben alle Bundesländer Ferien, der ADAC rechnet daher an Ostern mit vollen Autobahnen. Die Hauptreisewelle erwartet der Verkehrsclub am Gründonnerstag, da dann Urlauber, Ausflügler und auch Pendler unterwegs seien. Aber auch am Ostermontag soll es besonders voll auf den Straßen werden. Die Staugefahr sei rund um die Städte Berlin, Köln, Hamburg und München am größten. Aber auch auf diesen Autobahnen erwartet der ADAC Staus:

Staustrecken

A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 und B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Spitzenzeiten

Gründonnerstag: 13 bis 20 Uhr

Karfreitag: 9 bis 14 Uhr

Karsamstag: 9 bis 14 Uhr

Ostersonntag: ganztägig ruhig

Ostermontag: 13 bis 18 Uhr

Vollsperrungen

Bisher wurden keine Wochenend-Vollsperrungen auf den Autobahnen gemeldet. Langfristig gesperrt sind folgende Autobahnen:

A 20 Stettin - Rostock in beiden Richtungen zwischen Tribsees und Bad Sülze.

A 62 Landstuhl - Pirmasens in beiden Richtungen zwischen Bann Thaleischweiler-Fröschen.

Lkw-Fahrverbote an den Feiertagen

Am Karfreitag (30. März), Ostersonntag (1. April) und Ostermontag (2. April) herrscht auf Deutschlands Straßen ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen von 0 bis 22 Uhr. Wegen der Feiertage gelten solche Fahrverbote auch in einigen anderen europäischen Ländern.

Staustrecken im Ausland

Gerade zu Ostern nutzten viele Menschen die Gelegenheit, um noch einmal Skifahren zu gehen, erklärte eine Sprecherin des Verkehrsclubs, das wirke sich besonders auf den Autobahnen in Richtung Österreich und Italien aus:

Österreich: A 1 Westautobahn Salzburg - Wien, A 10 Tauernautobahn Salzburg - Villach, A 13 Brennerautobahn Innsbruck - Brennerpass, B 179 Fernpass-Route sowie die Bundestraßen in Tirol, Salzburg und Vorarlberg.

A 1 Westautobahn Salzburg - Wien, A 10 Tauernautobahn Salzburg - Villach, A 13 Brennerautobahn Innsbruck - Brennerpass, B 179 Fernpass-Route sowie die Bundestraßen in Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Italien: A 22 Brennerautobahn Brenner - Modena sowie auf den Straßen des Puster-, Grödner- und Gadertals und in den Vinschgau.

A 22 Brennerautobahn Brenner - Modena sowie auf den Straßen des Puster-, Grödner- und Gadertals und in den Vinschgau. Schweiz: A 1 St. Gallen - Zürich, A 2 Gotthardautobahn Basel - Luzern - Lugano und die Zufahrtsstraßen der Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlandes, des Wallis und der Zentralschweiz.

Behinderungen wegen Grenzkontrollen

Reisende sollten an ihre Ausweispapiere denken, denn auf der Rückreise sei bei der Einreise nach Deutschland mit Passkontrollen zu rechnen, so der ADAC. An folgenden Grenzübergängen erwartet der Verkehrsclub deshalb Stau im Rückreiseverkehr:

Suben (A 3)

Walserberg (A 8)

Kiefersfelden (A 93)

An den Grenzen von Österreich zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei kann es bei der Einreise nach Österreich ebenfalls zu Verzögerungen kommen. Auch an den Übergängen von Kroatien und Slowenien sollten Reisende Wartezeiten einplanen.

Veranstaltungen im Ausland

In den Niederlanden sollten Autofahrer in Richtung Amsterdam etwas mehr Zeit einplanen. In Lisse, eine halbe Autostunde südwestlich von Amsterdam, findet seit dem 22. März die größte Freilandblumenschau der Welt statt, der sogenannte "Keukenhof". Die Blumenausstellung dauert noch bis zum 13. Mai.