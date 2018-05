Pfingstwochenende Automobilclub erwartet "Stau-Gau"

Autofahrern droht an Pfingsten jede Menge Stau. Denn Bayern und Baden-Württemberg starten für zwei, Nordrhein-Westfalen für eine Woche in die Ferien. Manche Bundesländer verlängern Pfingsten noch um einen schulfreien Dienstag, dadurch sind viele Autofahrer aus Berlin, Bremen und Niedersachsen unterwegs. Die zieht es vor allem Richtung Meer, aber auch an die Nord- und Ostsee.

Am höchsten dürfte die Staugefahr ab Freitagmittag bis in die Abendstunden werden, vor allem in Süddeutschland. Im Vorjahr war der Freitag vor Pfingsten der Tag mit den zweitmeisten Staus des ganzen Jahres, teilte der ADAC mit. Doch auch am Samstag wird es auf den Autobahnen Süddeutschlands in Richtung Süden und Südosten voll, auf den Strecken zu den Küsten kann es bis in den Nachmittag zu Behinderungen kommen. Zu Wochenbeginn füllt dann der Rückreiseverkehr die Autobahnen. Der Auto Club Europa spricht deshalb gar vom "Stau-Gau" an Pfingsten. Auf diesen Strecken ist mit Stau zu rechnen:

Staustrecken

Großräume Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A1/ A 3 / A4 Kölner Ring

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A3 Oberhausen - Frankfurt/Main - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel

A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

A24 Berlin - Dreieck Wittstock/Dosse

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Spitzenzeiten

Freitag, 18. Mai: ab Mittag

Samstag, 19.Mai: ab dem Vormittag, vor allem in südlicher Richtung

Pfingstsonntag: ganztags keine Störungen

Pfingstmontag: ganztägig erhöhtes Verkehrsaufkommen

Staustrecken im Ausland

Der Urlaubsverkehr sorgt auch im benachbarten Ausland für Staus, vor allem in Richtung Mittelmeer.

Österreich: A10 Tauern-, A12 Inntal-, A13 Brenner- und A14 Rheintalautobahn

A10 Tauern-, A12 Inntal-, A13 Brenner- und A14 Rheintalautobahn Schweiz: A2 Gotthard-Route, hier sollten sich Autofahrer in südlicher Richtung auf Blockabfertigung einstellen. Auch auf der Ausweichroute A13 Chur - San Bernardino kann es zu Staus kommen.

A2 Gotthard-Route, hier sollten sich Autofahrer in südlicher Richtung auf Blockabfertigung einstellen. Auch auf der Ausweichroute A13 Chur - San Bernardino kann es zu Staus kommen. Slowenien und Kroatien: Auch auf den Autobahnen und Fernstraßen an die Küste Kroatiens brauchen Autofahrer laut ADAC viel Geduld.

Grenzkontrollen auf der Rückreise

Auf der Rückreise sollten Urlauber ihre Ausweispapiere griffbereit haben, denn bei der Einreise nach Deutschland sei mit Passkontrollen zu rechnen, so der ADAC. An folgenden Grenzübergängen erwartet der Verkehrsklub deshalb Stau im Rückreiseverkehr am Pfingstmontag und dem darauffolgenden Dienstag: