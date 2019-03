Der erste Eindruck: Speck lass nach! Genau wie das Coupé ist auch das Cabrio in die Breite gegangen. Und das fällt beim offenen Auto mit seinem modifizierten Heck noch stärker auf.

Das sagt der Hersteller: Ein Coupé mit erweitertem Spaßfaktor - so beschreibt Porsche-Sprecher Holger Eckhardt das neue Cabrio. Weil sie so kurz nach dem Generationswechsel sonst nichts ändern mussten, haben sich die Entwickler auf das Dach konzentriert und dabei Tugenden umgesetzt, die bei der Baureihe 992 sonst nicht so zum Tragen kamen. Das Dach ist besser gedämmt als früher und sein Antrieb schneller geworden. Rund zwei Sekunden weniger braucht das Cabrio jetzt für die elektrisch gesteuerte Offenbarung.

Das ist uns aufgefallen: Das neue Verdeck ist - genau wie das ganze Auto - soweit perfektioniert und so alltagstauglich, dass ein wenig von seinem Reiz verloren geht. Inzwischen ist der Elfer so narrensicher, dass ihn jeder Führerscheinneuling sicher bewegen kann. Und so bequem, dass es sich mit ihm entspannt von Hamburg nach München reisen lässt. Und so geräumig, dass jeder Wohlstandsbauch hinters Lenkrad passt - erst recht, seitdem es nun sogar eine Einstiegshilfe gibt und der Sitz automatisch zurückfährt. Und so intelligent, dass er eine nasse Fahrbahn erkennt und Traktions- und Stabilitätskontrolle ändert - als könnte es der Fahrer nicht selbst registrieren, wann das Wasser auf der Straße steht.

Für diesen Anspruch der alltagstauglichen Narrensicherheit haben die Porsche-Entwickler sogar mit ein paar Tabus gebrochen. Dass sich der selbst erklärte Gralshüter des Leichtbaus nun einen Zentner mehr Gewicht einfängt, ohne dass das Auto nennenswert größer geworden wäre, ist fast schon peinlich. Und dass Porsche digitale Instrumente einbaut, bei denen zwei von vier Anzeigen vom Lenkrad verdeckt werden, ist auch ärgerlich.

Der Komfortgewinn mag zwar mehr Kunden in Amerika und China bringen. Doch so degradiert Porsche den Elfer zu einem alltäglichen Auto. Wenn jeder einen Sportwagen bedenkenlos fahren kann, dann hebt das Auto sich nur noch über Preis und Power von Golf und Co. ab. Zum Fahrer schaut niemand mehr bewundernd auf, weil er eine Bestie beherrscht. Allenfalls wird registriert, dass er viel Geld hat.

All das geht einem auf den ersten Metern im neuen Elfer durch den Kopf, der mühelos in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, mit traumwandlerischer Sicherheit durch die Kurven schneidet und in dem der Fahrer mitunter nicht merkt, dass er viel zu schnell ist.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Porsche 911 Cabrio - mit unserem 360-Grad-Foto:

Und dann öffnet man das Verdeck, und alles ist anders. Denn das Verdeck ist nicht nur Teil des Porsche-Problems, sondern auch eine Lösung: So angepasst und nüchtern der Elfer sein mag - wer das Dach öffnet und Gas gibt, dem bläst der Fahrtwind all die betrüblichen Gedanken aus dem Hirn.

Plötzlich klingt der Motor wieder leidenschaftlich, und der Porsche fühlt sich so schnell an, wie er tatsächlich ist. Während im geschlossenen Auto das Gefühl für die Geschwindigkeit etwas verloren geht, bekommen die Sinne im offenen Cabrio viel mehr geboten.

Das muss man wissen: Porsche bringt das Cabrio zeitgleich mit dem Coupé in den Handel. Beide Karosserievarianten werden ab Mitte März verkauft. Wie das geschlossene Modell gibt es auch den offenen 911 erstmal nur als Carrera S für 134.405 Euro mit Heck- und für 142.259 Euro mit Allradantrieb. Damit ist er etwa 14.000 Euro teuer als das Coupé.

Im Heck steckt dann ein 3,0-Liter-Boxer, der 450 PS und 530 Nm leistet und bei Vollgas bis zu 306 km/h schafft. Zumindest auf dem Prüfstand ist der Porsche halbwegs sparsam und braucht dort 9,0 Liter.

Porsche wäre aber nicht Porsche, wenn es dabei bleiben würde. Weil die Schwaben mit dem Elfer so wie Geld wie möglich einsammeln wollen, wird es bald einen neuen Carrera als Basismodell mit 385 PS geben und auch wieder einen Turbo. Außerdem ist auch der Targa wieder in der Pipeline. Wem das neue Verdeck zu perfektionistisch ist, für den gibt's eine handgeknöpfte Alternative.

Das werden wir nicht vergessen: Die zugunsten der Aerodynamik versenkten Türgriffe, die sich nur mühsam aus dem Blech hervorholen lassen. Während das Cabrio sonst einen so offenen Charakter hat und sich jetzt noch schneller öffnet, gibt sich der Elfer in diesem Detail ziemlich verschlossen.