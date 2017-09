Abgasskandal Porsche verkauft trotz Zulassungsstopp Diesel-Cayenne

Der Sportwagenhersteller Porsche hat einen Weg gefunden, trotz des Zulassungsverbots in Deutschland neue Cayenne Diesel mit Drei-Liter-Motor in den Verkehr zu bringen. Dazu wurden ursprünglich für den US-Markt produzierte Autos im Porsche-Werk auf EU-Normen umgerüstet.

Die für den Verkauf in den Vereinigten Staaten hergestellten Fahrzeuge hat der Konzern nach SPIEGEL-Informationen in den vergangenen Monaten zurückgeholt und diverse Teile wie Rückleuchten, Kennzeichnungen oder Airbags ausgetauscht. Auch die Steuersoftware wurde nach einem dem SPIEGEL vorliegenden Ablaufplan erneuert. Anschließend wurde ein Teil der Cayenne in EU-Ländern wie Litauen zugelassen und wieder abgemeldet. Mit den dort ausgestellten Papieren können die Fahrzeuge nun in jedem europäischen Land angemeldet werden.

Porsche war mit Cayenne-Dieselfahrzeugen im Jahr 2015 in den USA wegen unzulässigen Eingriffen in die Abgasreinigung auffällig geworden und hatte den Verkauf von Diesel-Pkw in Nordamerika komplett gestoppt. In Deutschland wurden die reimportierten Autos nach SPIEGEL-Informationen hauptsächlich an kleinere, nicht zu Porsche gehörende Händler abgegeben. Sie werden mit hohen Preisnachlässen verkauft und tauchen selbst im Verkaufsportal Ebay auf. Porsche versichert, mit der Aktion nicht den aktuellen Zulassungsstopp zu unterlaufen. Die Fahrzeuge erfüllten alle gesetzlichen Bestimmungen. Ein Teil der Autos befinde sich im internen Leasing-Gebrauch.