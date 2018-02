Erstes Wasserstoff-Bike in Serie Gib Stoff mit Wasserstoff

"Möchten Sie einen Earl Grey?", fragt Pierre Forté, stellt ein Becherglas auf den Tisch und grinst. Mithilfe einer Teezange versenkt der Chef von Pragma Industries den Beutel auf dem Boden. In dem Glas sprudelt es. Forté hält ein Feuerzeug an die Oberfläche: ein leises Verpuffen, weiter nichts. Ein Earl Grey? Wohl eher nicht.

"Das ist Hydrolyse", erklärt der 40-Jährige die chemische Reaktion. Forté studierte Luft- und Raumfahrttechnik, arbeitete anschließend bei einem der weltweit führenden Produzenten für Geschäftsflugzeuge, bevor er das Potenzial von kompakten Brennstoffzellen als Stromlieferant erkannte. 2004 gründete er Pragma Industries im französischen Biarritz, ein kleines Ingenieurbüro mit heute sieben Mitarbeitern.

Video: Produktion von Wasserstoff im Glas

Video SPIEGEL ONLINE

"Damit können wir an Bord eines Fahrrads Wasserstoff erzeugen", sagt Forté und deutet auf das Päckchen, das er zuvor im Glas versenkt hatte. Dessen Inhalt beschreibt er als eine Mischung von Stoffen, die hauptsächlich auf Silicium, Aluminium oder Magnesium basieren. Ihm schwebt ein "Nespresso-System" vor, eine Kapsel, die für den Verkauf im Supermarkt geeignet sei, in die Hardware eines Fahrrades passt und dort Wasserstoff erzeugt, der mit Sauerstoff in einer Brennstoffzelle reagiert. Dabei entsteht Strom, der einen Elektromotor antreibt. Bis 2020 soll das Wasserstoff-Bike für Endverbraucher auf dem Markt sein.

Wasserstoffbikes nur als Flottenlösung interessant?

Wasserstoff-Fahrzeuge gelten als Alternative zu batterieelektrischen Modellen. Bei Fahrrädern kommt die teure Technologie noch kaum zum Einsatz - Pragma Industries gehört zu den Vorreitern. In der Autoindustrie blicken vor allem Toyota und Daimler auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Mit der Limousine Mirai stellten die Japaner das erste Serienmodell vor. Vorteil von Brennstoffzellenfahrzeugen sind eine größere Reichweite im Vergleich zu batterieelektrischen Modellen und die Möglichkeit, in wenigen Minuten den Tank zu füllen statt mehrere Stunden an der Steckdose zu laden.

Bei Fahrrädern testete unter anderem Linde, der deutsche Gasproduzent, eine Pilotserie von 100 sogenannten H2-Bikes. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) forscht in Stuttgart an einer Brennstoffzellen-Technologie für Fahrräder. Pragma Industries sieht sich einen Schritt weiter.

Zwar befindet sich das Bike mit der On-Board-Wasserstofferzeugung noch im Forschungsstadium, doch die Franzosen bezeichnen sich selbst als ersten Hersteller eines Wasserstofffahrrades in Serie - dem Alpha Bike, von dem sie im vergangenen Jahr 60 Stück an Flottenbetreiber verkauften. Nachteil von Alpha: Der Wasserstoff muss wie beim Auto noch an einer Tankstelle nachgefüllt werden. Damit eignet sich das Fahrrad nur für öffentliche Einrichtungen, Fahrradverleiher oder Firmen, die für mindestens 75.000 Euro immer noch eine Zapfsäule zum 7500 Euro teuren Fahrrad dazu kaufen müssen.

Für Hannes Neupert, Fahrradexperte des Testinstituts ExtraEnergy, ist das einer der Knackpunkte, weshalb er aktuell nicht an den durchschlagenden Erfolg von Wasserstoffbikes glaubt: "Für batteriebetriebene Fahrräder ist jede Steckdose eine Tankstelle, bei Wasserstoff ist das problematisch. Aktuell ist diese Technologie interessant in Pedelec-Flotten", sagt er. Doch "der Wettbewerb zwischen Batterie und Brennstoffzelle ist noch nicht entschieden. Für beide Technologien gibt es, langfristig gesehen, sinnvolle Anwendungen", so Neupert.

Menschen fürchten sich vor Wasserstoff

"Restricted Area" - Sperrgebiet, steht an einer der Firmentüren in dem wellblechartigen Kastenbau Nähe des Flughafens. Forté, der von Alter, Größe und legerer Eleganz dem französischen Staatspräsidenten

Emmanuel Macron ähnelt, winkt herein.

SPIEGEL ONLINE Fahrräder von La Poste

In der kühlen Halle parken verschiedene Fahrradmodelle - darunter gelbe Räder des staatlichen Postunternehmens La Poste. Auf dem Gepäckträger der schweren Transporträder lastet - fest montiert - eine Gasflasche.

"Das war der Beginn unseres Projektes", sagt Christophe Bruniau, zuständig für Verkauf und Vertrieb des Unternehmens, und lässt seinen rechten Arm Richtung Fahrräder schweifen. Bruniau trägt eine auffällige Brille mit blauem Rand. Dann erzählt er von La Poste und den Problemen der Briefausträger, die Pedelecs mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus fuhren. Weil die Reichweite der Batteriepacks für eine durchschnittliche Tour von vier Stunden nicht ausreichte, suchte das Staatsunternehmen nach einer anderen Lösung. Pragma Industrie rüstete einen Teil der Flotte auf Wasserstofftechnik um. Das Versuchsprojekt laufe noch, erklärt Bruniau.

Für Firmenchef Forté gibt es bei den Fahrrädern schon jetzt Nachbesserungsbedarf - auch ohne Auswertung der Ergebnisse. Ihm missfällt vor allem das Design. Um die Akzeptanz der neuen Bike-Technologie zu steigern, müsse die Technik unsichtbar sein. Zu groß seien die Vorbehalte gegenüber Wasserstoff, glaubt Forté und sieht als Grund die Hindenburgkatastrophe von 1937. Warum sich der Wasserstoff damals entzündet hat, ist nach wie vor unklar. Crashtests im Auftrag der Autoindustrie legen nahe, dass von Wasserstoff eher eine geringere Gefahr ausgeht als beispielsweise von Benzin.

Fahrrad besitzt Zündschlüssel

Auf eigene Faust und ohne Auftraggeber in der Hinterhand gab er deshalb bei einem freiberuflichen Designer das Alpha-Bike in Auftrag. Als Ergebnis präsentierte dieser ein stabiles Damenrad mit breitem Rahmen und einem Knick im Unterrohr, das beim Reifenhersteller Michelin produziert wird. Aus der Distanz ähnelt der Untersatz einem stilisierten Schwan - oder eher dem hässlichen Entlein, das sich in nächster Entwicklungsstufe noch mausern muss. Die Unterbringung der hochkomplexen Technik forderte bei der Gestaltung ihren Tribut.

Zwar schaffte es das Entwicklungsteam die Schlüsselkomponenten in der Größe von Küchenutensilien zu gestalten - so ist der Stapel mehrerer hintereinander angeordneter Brennstoffzellen, der sogenannte Stack, nicht voluminöser als eine Kaffeetasse, die Gasflasche nicht länger als eine Nachfüllkartusche für Kohlensäure zum Aufsprudeln von Leitungswasser. Doch im Vergleich zu einem Lithium-Ionen-Akku müssen gleich mehrere Komponenten im Rahmen untergebracht werden. Dazu gehört auch noch eine kleine Pufferbatterie, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn der Radfahrer viel Leistung vom zugekauften Brose-E-Mittelmotor abfordert.

Den Akku-Speicher würde Forté gerne durch Supercabs ersetzen, die dank einer hohen Leistungsdichte schnell größere Energiemengen wieder abgeben können. Die aktuelle Reichweite des Rades geben die Franzosen mit 100 Kilometern an. Gute batteriebetriebene Pedelecs kommen auf eine ähnliche Distanz bei schwacher E-Unterstützung. Doch im Unterschied zu stundenlangem Laden an der Steckdose, dauert der Tankvorgang beim H2-Rad etwa zwei Minuten. Erfolgt die Herstellung des Wasserstoffs mit erneuerbaren Energien, fällt auch die schlechte CO2-Bilanz des Kraftstoffs flach. Die Bedienung des Bikes beim Fahren erfolgt intuitiv - mit wenigen kleinen Unterschieden zu herkömmlichen Pedelecs. Am Unterrohr besitzt das Alpha nicht nur einen kleinen Tankdeckel, sondern tatsächlich eine Art Zündschlüssel und einen Notaus-Schalter, der bei Störungen die Wasserstoffzufuhr stoppt.

SPIEGEL ONLINE Fahrrad mit Zündschlüssel

Für Forté stellt die Fahrradproduktion vor allem ein Vehikel dar, die Herstellung von kompakten Brennstoffzellen schnell zu industrialisieren. Zum Batterien-Business verhält sich die Produktion der Wasserstoff-Technologie nämlich noch so wie ein Start-up zu Konzernen wie VW: Gut 70.000 sogenannter Stacks werden weltweit produziert, erklärt Forté, im Vergleich zu Milliarden von Lithium-Ionen Akkus. Deshalb könne man auch nicht die Kosten einer serienmäßigen Brennstoffzellenproduktion beziffern. Forté gibt die Herstellungskosten mit fünf bis acht Euro je Watt an, bei einer Leistung von 150 Watt läge der Stack von Pragma bei mindestens 750 Euro in der Produktion.

Mischung zur Wasserstoff-Erzeugung in Nespresso-Kapseln

Laut einer Studie von Navigant Research sollen ab 2023 40 Millionen Pedelecs jährlich verkauft werden, nach China ist West-Europa der wichtigste Absatzmarkt. Der Großteil davon wird in Privatbesitz übergehen und nicht an Flottenkunden. Will das Brennstoffzellen-Bike in naher Zukunft auf dem Markt eine Chance haben, muss es ein System liefern, das ohne Infrastruktur auskommt - also Wasserstoff dank Nespresso-System statt Abwarten und Teetrinken.