"Es ist die größte Investition, die wir seit mehr als zwanzig Jahren getätigt haben", sagt Håkan Agnevall, Präsident der Volvo Bus Corporation und zeigt auf einen violett lackierten Reisebus. Volvo 9900 heißt das Ungetüm, es ist 14 Meter lang, 2,55 Meter breit und 3,85 Meter hoch, und feierte erst kürzlich auf der IAA Nutzfahrzeuge Premiere. "Das neue Modell verbraucht vier Prozent weniger Kraftstoff, macht weniger Lärm und fährt vibrationsärmer als das Vorgängermodell", erläutert Agnevall. "Und", führt er aus, "es ist auf die Bedürfnisse einer neuen Fahrgastgeneration zugeschnitten."

Denn wenn ein Hersteller wie Volvo nach rund 20 Jahren eine komplett neue Bus-Baureihe auflegt, dann soll die am besten auch wieder 20 Jahre lang verkauft werden. Der neue sollte also bis 2038 durchhalten - weshalb die Schweden eine Umfrage unter 6000 Busreisenden und mehr als 1000 Busfahrern in Auftrag gaben um herauszufinden, was sich die potenzielle Kundschaft für Busreisen in der Zukunft wünscht.

Als wichtigste Kriterien für eine entspannte Busreise erachteten die befragten Passagiere genügend Fußraum (61 Prozent), bequeme Sitze (60 Prozent), einen freundlichen Fahrer (38 Prozent) und eine gute Sicht nach draußen (28 Prozent). Zudem ergab die Studie, dass 80 Prozent der Busreisenden im Alter von 18 bis 29 Jahre - also jene Generation, die noch lange Bus fahren wird - bereit sind, für Extra-Services auch extra zu bezahlen. Natürlich wurde auch gefragt, wofür genau sie zusätzlich Geld ausgeben würden. Hier einige Antworten: für schnelles Internet im Bus, für mehr Privatsphäre, für ein besseres Unterhaltungsangebot sowie für eine Art Schließfach für persönliche Gegenstände.

In den Reisebussen herrscht eine neue Flexibilität

Viele dieser Wünsche kann Volvo natürlich nicht ab Werk erfüllen. Aber vielleicht fragen ja Busunternehmer künftig nach entsprechenden Sonderausstattungen - also beispielsweise zusätzliche Vorhänge für mehr Privatsphäre oder spezielle Internetrouter für ruckelfreies Streaming während der Reise.

Was aber durchaus auffällt bei den aktuellen Reisebussen: Sitzkomfort und Luxusdetails nehmen zu. Kaffeeautomaten sind in den meisten neuen Modellen selbstverständlich, Kühlschränke, LED-Leselampen an jedem Platz und eine individuell regulierbare Klimatisierung ebenso. Dazu kommen raffinierte Ambientebeleuchtungen und clevere Sitzkonfigurationen. Immerhin gaben bei der Befragung 55 Prozent der Busreisenden aus Deutschland an, ihnen seien Gespräche mit den Mitreisenden wichtig. Warum also sollte man für kommunikationsfreudige Passagiere nicht viel mehr Vis-à-vis-Sitzgruppen einbauen?

Dass gerade in Deutschland der Reisebus einen radikalen Imagewandel erlebt, hat vor allem mit der Liberalisierung des Fernbusmarktes im Jahr 2013 zu tun. Seither nutzen immer mehr und vor allem zunehmend jüngere Menschen den Bus als ebenso billiges wie umweltfreundliches Verkehrsmittel. Das Umweltbundesamt etwa hat errechnet, dass selbst ein nur zu 60 Prozent ausgelasteter Reisebus mit 1,4 Liter Diesel je 100 Kilometer pro Fahrgast noch schadstoffärmer unterwegs ist als die Bahn (1,9 Liter Diesel/100 km pro Fahrgast).

Mehr als 80 Millionen deutsche Bustouristen pro Jahr

Von den Fernbussen ging der Bus-Boom aus, davon erfasst wurde inzwischen aber auch der sogenannte Gelegenheitsverkehr, also die gesamte Bustouristik. Die Klassenfahrt und Kegelclubausflug gehören dazu, aber eben auch der Städtetrip übers verlängerte Wochenende oder die Busreise ans Nordkap. Mehr als 80 Millionen Fahrgäste in Deutschland sind jährlich bei solchen Busreisen mit an Bord. Organisiert werden diese Trips von rund 3800 privaten Busunternehmen die wiederum etwa 53.000 Busfahrer beschäftigen. Der Umsatz allein durch den Pauschalpreis der Bustickets wird vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) mit mehr als sieben Milliarden Euro beziffert.

Neue, komfortablere und auch sicherere Reisebusse - der Stückpreis eines solchen Fahrzeugs liegt je nach Ausstattung zwischen 300.000 und 500.000 Euro - unterfüttern den Trend. Volvo-Bus-Chef Agnevall sagt es so: "Wir erleichtern es unseren Kunden, einen erstklassigen Service zu bieten und gleichzeitig Geld zu verdienen."