Satte 1,4 Millionen Zulassungen im ersten Halbjahr und ein Marktanteil von beinahe 20 Prozent - Pick-ups beherrschen den US-Automarkt. Allein der Ford F-150 steuert in diesem Jahr auf eine knappe Million Verkäufe zu, der Wagen führt seit 35 Jahren die amerikanischen Verkaufstabelle für alle Autos an.

Die spritfressenden Wagen dominieren derart, dass sparsame Elektroautos wie Teslas Model 3, der Bolt von Chevrolet oder Nissans Leaf dagegen kaum etwas ausrichten können. Unterm Strich belasten die Pritschenwagen die Klimabilanz des US-Autoverkehrs viel zu stark.

Das könnte sich in den kommenden Jahren allerdings ändern, und zwar ausnahmsweise nicht durch Tesla, sondern einen Nobody namens Rivian. Das amerikanische Start-up-Unternehmen hat auf der Autoshow in Los Angeles den ersten elektrischen Pick-up präsentiert, der den Markt tatsächlich umkrempeln könnte und damit entsprechend viel Aufmerksamkeit erzielt.

Der Silberling R1T war während und nach der Messe in US-Medien omnipräsent. Ende 2020 soll er ins Rennen gehen - mit bis zu 650 Kilometern Reichweite. Das Gedränge um den Wagen war enorm. Selbst beim Porsche 911 standen meist weniger Messebesucher, ebenso beim Audi e-tron GT und erst recht beim konventionellen Gegenstück Gladiator von Jeep.

Mit seinem elektrischen Pick-up stiehlt Rivian-Gründer RJ Scaringe selbst Tesla-Chef Elon Musk die Schau. Der hat zwar schon zu Beginn des Jahrzehnts einen elektrischen Pick-up angekündigt: "Wenn wir es ernst meinen mit dem Abschied vom Benzin, dann müssen wir dringend über so ein Auto nachdenken", sagte er damals im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Dickschiffe in Tradition der Siedler-Planwagen

Inzwischen haben sich diese Pläne offenbar etwas konkretisiert. In Kalifornien verdichten sich die Gerüchte, dass Tesla 2020 oder 2021 so weit sein könnte. Musk hat zuletzt öfter über einen E-Pritschenwagen philosophiert und eine Skizze gezeigt. Doch es ist kompliziert, die Dickschiffe, die in direkter Tradition des Planwagens der Siedler stehen, ins neue Zeitalter zu führen. Davon zeugt die lange Zeit, die seit Musks Ankündigung ins Land gegangen ist.

Die Gründe sind vielschichtig: Zum einen sind Pick-ups deutlich schwerer als die modernen Crossover, die aktuell im Fokus der Elektroautostrategen stehen. Häufig werden sie als Zugfahrzeuge für tonnenschwere Lasten eingesetzt und brauchen sehr große Batterien, um mit einer Stromladung überhaupt ein paar hundert Kilometer weit zu kommen.

Rivian hat wohlhabende Autofahrer im Blick

Für die Akkus fehlt aber oft der Platz. Zudem schmälern schwere Batterien das Zuladungsgewicht. Die Pritschenwagen werden zudem tatsächlich auch in hartem Gelände genutzt und müssen robuster sein - anders als die beliebten SUV. Dafür ist die empfindliche Elektrotechnik aber bisher schlecht geeignet. Schließlich achten viele Pick-up-Käufer durchaus auf den Preis. Einen Ford F150 gibt es schon für weniger als 30.000 Dollar.

Rivian hat aber offenbar eine wohlhabende Zielgruppe im Blick, die sich nicht sehr von der Tesla-Klientel unterscheidet. Zwar scheint der R1T auch fürs Landvolk geeignet mit seinem leistungsfähigen Allradantrieb, einer soliden Zuladung von 16 Zentnern und einer Anhängelast von fünf Tonnen.

Dass aber vier Motoren von jeweils bis zu 200 PS den Wagen von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden beschleunigen, ist doch eher als Wink an eine hedonistisch veranlagte Elite zu verstehen. Damit lässt der R1T viele Sportwagen hinter sich. Und wo konventionelle Pick-ups selten über 160 km/h schaffen, wird der R1T erst bei 201 km/h abgeregelt.

Nutzen fürs Klima bleibt zunächst fragwürdig

Das alles klingt hoffnungslos überzogen und unvernünftig. Dem Klima nützen solche Autos wenig, solange der Strom nicht überwiegend aus erneuerbaren Quellen stammt. Vor allem die Herstellung der massiven 180-kWh-Batterie frisst viel Energie. Der größte Tesla-Akku kommt derzeit auf 100 kWh.

Der Gigantismus dürfte aber vielen US-Fahrern gefallen. Sie sind zunehmend bereit, mehr für Pick-ups zu bezahlen. Im Schnitt kostete ein großer Pick-up zuletzt knapp 50.000 Dollar, wie der Automarkt-Beobachter Edmunds ermittelt hat. Das waren 48 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. "Das ist der größte Anstieg, den es in über diesen Zeitraum in irgendeiner Fahrzeugkategorie gegeben hat", sagt Edmunds-Analyst Ivan Drury. Der R1T soll ab 69.000 Dollar kosten.

"Nur 15 Prozent der Trucks werden gewerblich genutzt, alle anderen von Privatleuten gekauft", begründet Analyst Alexander Edwards von Strategic Vision den Trend. Deshalb sind Pick-ups in den vergangenen Jahren immer luxuriöser ausgestattet worden und haben stärkere Motoren bekommen. In diesem Umfeld könnte die Sprintstärke zu einem wichtigen Verkaufsargument für Rivian werden.

Hersteller plant auch ein SUV

Der Wagen sei nicht nur schöner, sondern auch praktischer als alle anderen Pick-ups, behauptet Firmenchef Scaringe. Weil unter die Haube kein großer V8-Motor passen muss, gibt es dort einen zusätzlichen Kofferraum. Der fasst immerhin 330 Liter und erlaubt sicheren Transport ohne Laderaumabdeckung oder Gepäckkoffer - das gibt es bei Pick-ups bisher nicht. Weil es zudem keine Kardanwelle und kein Verteilergetriebe unter dem Wagenboden gibt, hat der R1T ein riesiges Fach unter der Rückbank. Es ist beidseits von außen zugänglich und bietet Platz für die Ski- oder Angelausrüstung.

Allein auf die Überzeugungskraft des Pick-ups will sich Scaringe allerdings nicht verlassen. Er stellt dem rund 5,50 Meter langen R1T den siebensitzigen Geländewagen R1S zur Seite - und nimmt so gleich auch noch das zweitgrößte Segment des US-Marktes in Angriff.

Rivian ist nicht der einzige Akteur neben Tesla, der das Segment besetzen will. Das Unternehmen hat aber einen besonderen Vorteil. Es hat eine Fabrik samt Maschinenpark in Illinois gekauft, die einst Mitsubishi gehörte. Das Werk steht in einer Ortschaft, deren Name für die erhoffte Zukunft des elektrischen Pick-ups programmatischer kaum sein: Normal.