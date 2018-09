Röm Motor Festival Sause auf Sand

Soeren trägt den Bart bis zu seinem gewaltigen Bauch, der große Kopf bringt den viel zu kleinen Helm fast zum Bersten. Er blickt hochkonzentriert und alles andere als freundlich. Nervös spielt er mit dem Handgas seiner rostigen Indian, einem legendären Motorrad aus den USA.

Als die Frau im weißen Overall endlich die Startflagge schwingt, lässt er die Kupplung schnalzen. Der Motor der Maschine röhrt, der Auspuff qualmt, der Sand spritzt meterweit. Soeren starrt nur noch auf die Ziellinie, eine Achtelmeile weiter den Strand von Röm runter, die er vor seinem Gegner neben ihm erreichen muss.

Was nach bitterem Ernst aussieht, ist eigentlich ein großer Spaß. Soeren ist einer von über 100 Petrolheads, die sich am vergangenen Wochenende zum Röm Motor Festival am breiten Strand der dänischen Nordseeinsel getroffen haben. Vor über 10.000 Zuschauen haben dort Motorsportinteressierte noch einmal die Tradition des Beach Racings aufleben lassen, die vor 99 Jahren auf der Nachbarinsel Fanö begonnen hat. "Dort haben sich die schnellsten Menschen der Welt getroffen", erinnert sich Steffan Skov, den sie hier alle nur "Staf" rufen. Zusammen mit einem halben Dutzend Kumpels hat er das Fest jetzt schon zum dritten Mal organisiert.

Der Sand sei härter und fester gewesen als jede Schotterpiste

Lange bevor die Privatiers, Draufgänger und professionellen Rennfahrer in den USA am Strand von Daytona oder auf den Salzseen von Bonneville um die Wette gefahren sind, waren sie ab 1919 mit ihren Autos an der dänischen Küste auf Rekordjagd. Asphaltierte Rennstrecken gab es damals noch nicht. Der Sand sei härter und fester gewesen als jede Schotterpiste, sagt Staf. Weit über 200 km/h haben die Rennfahrer schon damals geschafft. Der Spaß endete im Jahr 1924. Der damalige Weltrekordhalter Sir Malcom verlor bei über 200 km/h ein Rad seines legendären Bluebird und verunglückte tödlich. Das war für die Behörden der Moment, dem wilden Treiben ein Ende zu bereiten.

94 Jahre später und 20 Kilometer weiter im Süden sind sie jetzt wieder unterwegs. Dort, wo sonst Strandsegler und Kitesurfer über den Sand toben, brüllen die V8-Motoren, es riecht nach heißem Öl, Ruß und schlecht verbranntem Sprit. Fehlzündungen schrecken mit lautem Knallen die Zuschauer auf. "Anders als damals fahren wir allerdings viel langsamer, es geht vor allem um die Show und den Spaß ", sagt Staf. Die Rennstrecke, der sogenannte Dragstrip, ist schließlich nur eine Achtelmeile lang. Und egal wie stark die Harleys und Indians, die Fords, Buicks und Chevrolets auch sind - viel mehr als 70, 80, im besten Fall mal 100 km/h schafft hier keiner.

Auf den Parkplätzen stehen noch mehr Heckflossen und Hotrods als in der Boxengasse und wer in den inneren Bereich des Renngeländes will, der muss ein zeitgemäßes Kostüm tragen. So wird das Festival zu einer gigantischen Zeitmaschine, das 10.000 Besucher mehrere Jahrzehnte zurück beamt in die Welt von Hillbilly, Rock'n'Roll und Pettycoat.

Wie ein Flugzeug braucht er viel Anlauf

Dass die Skandinavier so auf Hot Rods stehen, hat einen einfachen Grund: Das Ford Model A, so etwas wie die Mutter aller Hot Rods, wurde nach dem Model T ab 1927 in Kopenhagen gebaut und war für die allermeisten Dänen, Schweden und Norweger das erste Auto, das sie gesehen haben, erklärt Staf: "Da ist der Grundstein für eine Liebe zu amerikanischen Autos gelegt worden, die bis heute anhält."

Die Regeln für die Teilnehmer, die auf die Dragrennstrecke wollen, sind streng. Die Autos und Motorräder müssen vor dem Krieg gebaut worden sein und alle Tuning-Teile 1947 oder früher, erklärt Staf. Dann fahren immer zwei Kandidaten gegeneinander, und sie treten an, so oft sie wollen. Über den ganzen Tag wird ihre Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt und am Abend je ein Sieger für Motorrad- und Auto gekürt.

Die allermeisten Autos sind kleine Fords mit hochgezüchteten V8-Motoren, skurrile Eigenbauten und Rennzigarren. Doch die imposanteste Maschine kommt aus Deutschland und war mal ein amerikanisches Feuerwehrauto. Auf dessen Rahmen hat der Besitzer einen Flugzeugmotor mit 27 Liter Hubraum geschraubt, der schon beim ersten Gasstoß den Strand beben lässt. Zwar ist die Fahrt dieses silbernen Bombers beeindruckend, doch eine Chance auf den Sieg hat er nicht. Denn genau wie ein Flugzeug braucht er viel Anlauf, bis er auf Speed ist. Auf der alten Rennstrecke in Fanö wäre er vielleicht unschlagbar, aber auf der Achtelmeile von Röm reicht es nur für die Show und nicht für den Sieg.

Das 260 PS-Auto ist nicht fahrbereit

Selbst bei der Show muss sich der Wagen geschlagen geben. Der Star des Festivals ist das "Grüne Monster" von Opel - der Original-Rennwagen mit einem 12,3 Liter großen Vierzylinder, auf dem Werksfahrer Carl Jörns 1922 in Fanö mit 228 km/h einen neuen Rekord aufstellte. Allerdings ist das 260 PS-Auto nicht fahrbereit, beim Training in den Tagen davor hat der größte je bei Opel gegossene Motor so viel Sand geschluckt, dass Werksmechaniker Jens Cooper ihn partout nicht mehr zum Laufen bringen konnte.