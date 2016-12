Autonomes Fahren Uber schickt unerlaubt Roboterwagen auf die Straße

Der Chef von Ubers Roboterwagen-Programm, Anthony Levandowski, sieht sich im Recht: Man brauche derzeit gar keine Erlaubnis für die Tests, argumentierte er, schließlich säßen in den Autos Menschen mit am Steuer und könnten jederzeit eingreifen. Die kalifornische Verkehrsbehörde forderte dagegen, dass Uber - wie bereits 20 andere Unternehmen - eine Genehmigung einholt.

Uber erprobt bereits seit dem Spätsommer Roboterwagenfahrten mit Passagieren an Bord in der US-Stadt Pittsburgh, wo die Regeln anders sind. Die selbstfahrenden Autos können statt üblicher Uber-Wagen bei Bestellungen per App aufkreuzen. Jetzt weitete das Start-up die Tests auf San Francisco aus.

"Wir glauben, dass wir keine Erlaubnis brauchen"

Levandowski verteidigte die Entscheidung, den Test ohne die spezielle Erlaubnis für den Betrieb selbstfahrender Autos zu starten, in einem Blogeintrag am Mittwoch. "Wir haben das Thema gründlich geprüft, und wir glauben, dass wir keine brauchen", schrieb er. Er rief die Regulierer auf, um des Fortschritts Willen die Forderung nach Zulassungen aufzugeben.

Die kalifornische Verkehrsbehörde sieht das anders. Ihr gehe es um einen verantwortungsvollen Betrieb selbstfahrender Autos. "Es gibt ein Zulassungsverfahren, damit wir die öffentliche Sicherheit bei Tests dieser Technologie gewährleisten können", erklärte sie am Mittwoch. Die anderen Anbieter, die sich Genehmigungen besorgten - darunter auch lauter etabliere Autobauer - testen ihre Fahrzeuge ebenfalls mit Mitarbeitern am Steuer, die die Fahrten überwachen.

Uber testet selbstfahrende Autos in San Francisco

Das aktuelle Verfahren sieht unter anderem vor, dass die Anbieter Angaben zu Unfallsituationen machen müssen - und auch berichten, wie oft die Systeme manuell abgeschaltet wurden oder versagten.

Uber entwickelt eigene Technologie für Roboterwagen, um in dem Geschäft der Zukunft unabhängig von Autoherstellern und möglichen Konkurrenten wie Google zu sein. Beim Ausbau seiner weltweiten Fahrdienst-Plattform war Uber immer wieder heftig mit der Taxi-Branche und Regulierern aneinandergeraten, die dem Start-up vorwarfen, gegen geltende Regeln zu verstoßen.