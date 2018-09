VW-Sammlung unterm Hammer Ein Käfer für 130.000 Euro

In Schweden sind 51 alte Volkswagen für 670.000 Euro versteigert worden. Der Besitzer hatte sie 30 Jahre lang in seinem privaten VW-Museum ausgestellt. Ein Teil der Erlöse fließt - Überraschung - in einen Käfer.

Fotos Bilweb Auctions