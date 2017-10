Autogramm Seat Arona X-beliebig

Der erste Eindruck: Der nächste, bitte! So langsam gehen den Designern bei den vielen SUV offenbar die Ideen aus.

Das sagt der Hersteller: Seat-Chef Luca de Meo beschreibt den Arona als kleines Auto mit großen Ambitionen. Als weiterer Baustein der bislang größten Produktoffensive der spanischen VW-Tochter soll der Wagen die Marke in Europa weiter voranbringen. In diesem Sommer hat Seat mit insgesamt knapp 250.000 Zulassungen das beste Halbjahresergebnis seit 16 Jahren erzielt.

Damit der Erfolg nicht abbricht, setzen die Spanier auf ein hohes Maß an Eigenständigkeit: "Out of the Ordinary", sinngemäß also anders als üblich, lautet deshalb das Motto für den Neuzugang. Seat meint das natürlich positiv und begründet diesen Anspruch mit dem Design, dem Platzangebot und der Hightech-Ausstattung.

Das ist uns aufgefallen: Zumindest beim Einsteigen erinnert der Arona tatsächlich an einen kleinen Geländewagen. Das liegt an einem Plus von fünf Zentimetern am sogenannten Hüftpunkt im Vergleich zum Seat Ibiza, mit dem sich der Arona die technische Basis teilt. Dadurch sitzen die Passagiere höher, können bequemer ein- und aussteigen und vor allem besser aus dem Auto schauen. Durch etwas mehr Höhe entsteht auch eine bessere Kopffreiheit für die Insassen.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Seat Arona - mit unserem 360-Grad-Foto:

Das ist allerdings der einzig echte Vorzug des Arona im Vergleich zum Ibiza. Innen sieht der Neue nämlich aus wie ein Ibiza und fühlt sich auch so an. Nur dass er mit dem höheren Schwerpunkt und einem etwas gutmütigeren Fahrwerk nicht ganz so lustvoll und leidenschaftlich über die Landstraßen fliegt.

Dafür bietet der SUV mit seinen 400 bis 1280 Litern einen Hauch mehr Kofferraum als der Kleinwagen. Im Grunde aber bleibt der Arona ein Kleinwagen auf Stelzen und wagt sich dabei deutlich weniger weit in die Nachbarsegmente als andere selbsterklärte Crossover-Modelle: Konkurrenten wie der neue Citroen C3 Aircross oder der Opel Crossland X sind mit ihrer verschiebbaren Rückbank variabler und deshalb näher am Van. Der Ford EcoSport oder der Suzuki Ignis bieten auf Wunsch einen Allradantrieb und der Peugeot 2008 zumindest eine erweiterte Traktionskontrolle und sind damit näher am SUV. Und selbst der VW T-Roc wirkt frischer, hat mehr Mut zur Farbe und ist deshalb das bessere Mode-Mobil.

Nur in einem Punkt setzt Seat tatsächlich die neuen Maßstäbe, die Entwicklungschef Matthias Rabe für das Auto reklamiert: beim Infotainment. Als erster Seat bekommt der Arona ein digitales Kombiinstrument und auf Wunsch den Sprachassistenten Amazon Alexa. Beides kommt allerdings erst 2018.

Das muss man wissen: Der Verkauf des Arona beginnt Anfang November und die Preise starten bei 15.990 Euro. Damit ist der Arona auf den Cent genauso teuer wie der Renault Captur und kostet gerade einmal 750 Euro mehr als ein vergleichbarer Seat Ibiza. Mit diesem teilt er sich nicht nur die technische Plattform, sondern wichtige Ausstattungsmerkmale wie die LED-Scheinwerfer, Assistenzsysteme und auch die Motoren. Das sind im ersten Rutsch zwei Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum und 95 oder 115 PS und später ein 150 PS starker 1,5-Liter mit Zylinderabschaltung, zwei 1,6-Liter-Diesel mit ebenfalls 95 und 115 PS sowie erstmals in dieser Klasse eine Erdgasumrüstung mit dann 90 PS für den Dreizylinder.

Als Alternative zum Schaltgetriebe gibt es eine Doppelkupplungsautomatik und zum ersten Mal bei einem SUV aus dem VW-Konzern beim Arona keinen Allradantrieb im Angebot. Das ist nur konsequent, denn Autos seines Schlags sind noch seltener im Gelände unterwegs als größere Modelle. Diese Strategie wird der VW-Konzern künftig sicher auch bei anderen kleinen SUV verfolgen - spätestens dann, wenn in einem halben Jahr der Polo als T-Cross auf den Markt kommt.

Das werden wir nicht vergessen: Das große "X", das die Designer ins Seitenteil und in den Lenkradkranz des Arona geprägt haben. Dieses steht beim Arona weniger für die Idee des "Crossover"-Konzeptes als vielmehr für x-beliebig. Bei der Vielzahl an SUV-Modellen hat man sich an den Pseudo-Geländewagen langsam sattgesehen.