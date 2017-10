Selbstfahrende Autos "Menschen so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen"

Dr. Janina Loh, Jahrgang 1984, ist Universitätsassistentin im Bereich Technik- und Medienphilosophie an der Universität Wien. Sie arbeitet an einer "Einführung in die Roboterethik" (Suhrkamp)

Professor Dr. Andreas Herrmann, Jahrgang 1964, ist Direktor des Instituts für Customer Insight an der Universität St. Gallen und des Audi Lab for Market Research. Er berät verschiedene Autohersteller. 2018 erscheint sein Buch "Autonomous Driving: How the Driverless Revolution will Change the World" (Emerald Publishing Limited)