Ein fahrerloser Shuttlebus ist am Mittwoch in Las Vegas mit einem Sattelzug zusammengestoßen - nur zwei Stunden, nachdem das Fahrzeug erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Nach Angaben der Stadt Las Vegas war nicht die Maschine schuld an dem Crash, sondern der Mensch , in diesem Fall der Fahrer des Lieferwagens. Laut einer Mitteilung der Stadt kam der fahrerlose Shuttle rechtzeitig zum Stehen, nachdem seine Sensoren das Hindernis erfasst hatten - aber "leider stoppte der Lieferwagen nicht" und streifte den Kotflügel des Kleinbusses.

Mit dem ovalförmigen Bus können bis zu zwölf Passagiere fahren. Eine Begleitperson ist vorgesehen, aber das Fahrzeug hat kein Lenkrad und keine Bremspedale. Um durch die Straßen zu navigieren, nutzt es unter anderem GPS und elektronische Kurvensensoren. Nach dem Zusammenstoß muss der selbstfahrende Kleinbus der französischen Firma Navya nun gleich am ersten Tag eines einjährigen Testprogramms aus dem Verkehr gezogen werden.

Auch in Deutschland tüfteln Unternehmen immer intensiver an Fahrzeugen, die ohne menschlichen Fahrer auskommen. Der jüngste Vorstoß: Die Deutsche Bahn setzt in Bayern einen autonom fahrenden Bus im öffentlichen Nahverkehr ein. Die Deutsche Post will 2018 eine Flotte selbstfahrender Autos auf die Straße schicken.

Im Video - der selbstfahrende Bus der Deutschen Bahn: