Fahrzeugbestand wird eingefroren Autos haben in Singapur keinen Platz mehr

Singapur, einer der teuersten Orte der Welt, um ein Auto zu besitzen, will das Wachstum des Fahrzeugbestandes rigoros stoppen. Ab Februar sollen keine weiteren Pkw oder Motorräder mehr zugelassen werden. Alte Kraftfahrzeuge können durch neue ersetzt werden.

Als Begründung gab die Landesverkehrsbehörde des Stadtstaats (LTA) Landknappheit und den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehr an. Schon in der Vergangenheit hatte die LTA die Wachstumsrate für den Fahrzeugbestand an Autos und Motorrädern auf 0,25 Prozent pro Jahr festgelegt. Im Jahr 2020 wird die neue Quote von 0,0 Prozent erneut überprüft.

Gegenwärtig werden laut LTA zwölf Prozent der gesamten Landfläche Singapurs durch Straßen belegt. "In Anbetracht der Landbeschränkungen und der konkurrierenden Bedürfnisse gibt es nur begrenzten Spielraum für einen weiteren Ausbau des Straßennetzes", so die Behörde.

Kein Platz mehr für Autos

Die Bevölkerung in Singapur wächst stark. Seit 2000 ist die Zahl der im asiatischen Inselstaat lebenden Menschen um fast 40 Prozent auf nunmehr rund 5,6 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge ist mit 600.000 Privat- und Mietwagen für europäische Verhältnisse eher gering. Zum Vergleich: In Deutschland betrug der Fahrzeugbestand im Januar 45,8 Millionen Pkw bei etwa 83 Millionen Einwohnern.

Wer in Singapur ein Auto kaufen will, muss zunächst ein Zertifikat erwerben, das bereits so teuer sein kann wie der Pkw selbst. Hinzu kommt dann der Anschaffungspreis für den Wagen. Dieser kann bis zu viermal so teuer sein wie in den Vereinigten Staaten. Die LTA wird die Wachstumsrate für Güterfahrzeuge und Busse bis zum ersten Quartal 2021 auf 0,25 Prozent halten.

Mit seiner Regulierung des Verkehrs ist Singapur nicht alleine. In Europa erwägen Großstädte wie Paris immer mehr Auflagen für den motorisierten Individualverkehr. So sollen beispielsweise bis 2030 alle Pkw mit Verbrennungsmotor aus der französischen Hauptstadt verbannt werden. Auch deutsche Städte planen Fahrverbote an bestimmten Tagen für ältere Dieselfahrzeuge. Begründet werden die Maßnahmen mit einer zunehmenden Luftverschmutzung in Ballungsräumen.