Skurrile Drive-ins Gute Reinfahrt!

Es ist das Jahr 1930. Die Automobilbranche hat die Fließbänder angeworfen, die ersten Benz-Modelle oder Autos von General Motors erobern die Straßen. In den USA startet die Grand National Bank von St. Louis ein Pionierprojekt: den "Drive-Through". Die Idee der Bank: Den Kunden Geldauszahlungen direkt vom Fahrersitz ermöglichen, ohne dass sie ihren Wagen verlassen müssen. Für viele war das eine verrückte Idee, berichten Zeitzeugen. Vor allem dass die Geldbestellung über ein Mikrofon an einen meist nicht sichtbaren Angestellten ging, soll viele Kunden auch noch Jahrzehnte später skeptisch gemacht haben.

Die Funkbestellung gibt's noch heute, die große Skepsis aber ist gewichen - und auch in Deutschland kennt man längst den Service von "Drive-ins". Dem Sitzenbleiben zur Popularität verhalf Fastfood-Riese McDonalds, der erstmals 1975 in einer Filiale in Sierra Vista (US-Bundesstaat Arizona) den Verkauf ins Auto getestet hatte und danach weltweit anbot.

Die Idee, dass Autofahrern möglichst bequem und ohne zu viel Zeitverlust einkaufen können, hat sich aber auch in anderen Branchen verbreitet: Das Bestellen vom Fahrersitz geht heutzutage selbst bei Baumärkten, Apotheken oder Bäckereien.

Neu ist dagegen der Marihuana-Shop mit "Drive-Up-Window", der kürzlich im US-Bundesstaat Colorado eröffnet hat.

Gib Weed in Colorado

REUTERS Sportzigarette (Symbolbild)

Es ist fast 57 Jahre her, dass die 1000-Seelengemeinde Parachute letztmals in den Schlagzeilen stand. 1960 gewann mit Willard Libby ein Sohn des Dorfes den Nobelpreis für Chemie. Mit der Stille könnte es aber bald vorbei sein: Der Ort im Bundesstaat Colorado bekommt einen Drive-in-Laden zum Kauf von Cannabis. "Soweit ich das beurteilen kann, hat es dieses Geschäftsmodell noch nicht gegeben", sagte der Sprecher für die Marihuana-Kontrollbehörde des Staats, Robert Goulding, einer US-Zeitung. Für den Shop musste die ortsansässige Autowaschanlage weichen.

Die Umgebung freut sich und hofft auf höhere Steuereinnahmen. "Der Drive-in ist eine sehr kreative und innovative Idee", sagt Stadtverwalter Stuart McArthur. Seinen Angaben zufolge ging im Jahr 2016 ein Drittel aller Steuereinnahmen auf das Konto des Marihuana-Verkaufs. Eine Regel gibt es für Autofahrer allerdings: Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein.

Das Autobordell am Züricher Strichplatz

DPA Sex-Boxen mit Kondomreklame

Im August 2013 startete die Stadt Zürich ein Drive-in-Experiment: Sexgaragen für Autofahrer sollten auf dem Strichplatz hinterm Hauptbahnhof dafür sorgen, dass Prostituierte besser vor gewältigen Übergriffen geschützt sind. Die Regeln sind einfach: Sex nur im Auto des Freiers. Außerdem: nur ein Freier pro Wagen, Taxis sind verboten. Wer auf dem Fahrrad oder Motorrad kommt, wird enttäuscht.

Abends um 19 Uhr öffnen sich die Tore. "Die Freier fahren dann eine oder zwei Runden auf dem Corso, wählen eine Frau aus, dann wird verhandelt", sagte Ursula Kocher, Leiterin einer Frauenberatung, der "Neuen Zürcher Zeitung". Ob sich das Projekt bewährt hat, ist ungewiss. Die Angaben der Stadt lassen sich nicht überprüfen, da der Zutritt für Medien während der Betriebszeiten verboten ist. Von langen Autoschlangen vor dem Bordell ist aber nicht die Rede.

Drive-in-Bestattung in Michigan

REUTERS Paradise Funeral Chapel in Michigan

Friedhöfe können Amerikaner bereits seit Jahren mit dem Auto anfahren. Noch einen Schritt weiter ging ein US-Unternehmen im Jahr 2011, als es Hinterbliebenen die Bestattung eines Angehörigen erstmals als Drive Through anbot. Das Angebot sei vor allem für Kunden mit körperlichen Einschränkungen gedacht, die sich vom Steuer auch ins Kondolenzbuch eintragen können.

Das ist ein Wahllokal in Denver

DPA Wahlurne in Denver

Spielhalle, Bowlingbahn, Waschsalon: Bei den Kongresswahlen 2014 in den USA dienten die verschiedensten Orte als Wahllokal - auch das eigene Auto. In Denver, im US-Bundesstaat Colorado, konnten die Wähler ihre Stimme vom Fahrersitz abgeben: Die Premiere feierte der sogenannte Drive-in-Vote bereits zuvor. Bei einer Abstimmung über eine mögliche Steuerhöhung 2013 durften Denvers Bürger ihre Stimmzettel ebenfalls im Drive-Thru abgeben.

Für die US-Präsidentschaftswahl 2016 ließ sich Denver weitere Ideen einfallen, um möglichst viele an die Wahlurne zu bringen. Mit einem Mietbike konnten die Wähler 30 Minuten kostenlos zum nächstgelegenen Wahllokal fahren, natürlich auch zur Drive-in-Box:

Auch an anderen Stellen hat die amerikanische Politik Gefallen am Drive-in gefunden. Bereits 2009 bot ein Abgeordneter der Demokraten aus Pennsylvania, Kevin Murphy, seinen Wählern Gespräche aus einem Drive-Through-Fenster an.

Drive-Thru-Wedding in Las Vegas

Die Geschäftsidee der Hochzeitskapelle "A Special Memory Wedding Chapel" in Las Vegas: Heiraten im Auto, innerhalb von fünf Minuten - zu Preisen ab 60 Euro. Oder wie der Betreiber wirbt: "Fast. Cheap. Painless". ("Rasch. Preiswert. Schmerzlos.") Zum Hochzeitspaket gehört selbstverständlich ein individuelles Autokennzeichen der Trauung und ein Erinnerungsfoto vor dem privaten PKW. Eine Beförderung mit der Limousine kostet allerdings extra.

