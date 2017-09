Umrüstung Deutsche Autobauer verkünden Elektro-Offensive

Der Autobauer Daimler will seine Kleinwagenmarke Smart komplett auf elektrische Antriebe umstellen. Bis 2020 solle es in Europa und Nordamerika nur noch Elektro-Smarts geben, der Rest der Welt solle kurz darauf folgen, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche.

"Damit wird Smart die erste Automobilmarke, die konsequent vom Verbrenner-Portfolio auf ein reines Elektro-Portfolio umsteigt", sagte Zetsche. Er kündigte außerdem an, bis 2022 das komplette Autoangebot auch mit Elektroantrieben zur Verfügung zu stellen: "Wir planen hier mit mehr als 50 elektrifizierten Fahrzeugvarianten."

Kurz vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt am Main hat auch Volkswagen eine umfassende Offensive zur Elektromobilität angekündigt. "Wir haben verstanden, und wir werden liefern", sagte Konzernchef Matthias Müller. VW startet dafür die nach eigenen Angaben "umfassendste Elektrifizierungsoffensive in der weltweiten Automobilindustrie". Bis spätestens 2030 soll es von jedem der rund 300 Modelle des Wolfsburger Konzerns eine elektrifizierte Variante geben.

Laut dem Automobilverband VDA, der die Messe ausrichtet, sollen auf der IAA 360 neue Fahrzeuge vorgestellt werden, darunter 228 Weltpremieren. Dies sei "ein Rekord", sagte Verbandspräsident Matthias Wissmann. Die IAA wird am Donnerstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet. Die Publikumstage sind vom 16. bis zum 24. September.