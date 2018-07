Sommerferien ADAC warnt vor heftigem Stauwochenende

Schule aus, ab ins Auto und ans Meer - was verlockend klingt, könnte sich dieses Wochenende als schlechte Wahl erweisen. Denn der ADAC erwartet das schlimmste Stauwochenende der Saison. Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten Bundesländer in die Sommerferien, viele Familien aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden fahren erst jetzt in den Urlaub.

Doch auch auf dem Rückweg von Nord- und Ostsee sowie aus dem Süden staut es sich höchstwahrscheinlich, denn in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland sowie in Teilen Skandinaviens beginnt bald das neue Schuljahr. Der ADAC empfiehlt als Reisetage deshalb Dienstag oder Mittwoch.

Die Staurouten:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg und München

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden

A2 Dortmund - Hannover

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

A24 Berliner Ring - Dreieck Wittstock/Dosse

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A72 Hof - Leipzig

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Staufallen im Ausland

A1 Westautobahn (Salzburg - Wien), A10 Tauernautobahn (Salzburg - Villach), A12 Inntalautobahn (Kufstein - Innsbruck), A13 Brennerautobahn (Innsbruck - Brenner) sowie die Fernpass-Route B179. Deutlich weniger Stau in Richtung Süden wird auf der Strecke über den Felbertauerntunnel erwartet. Schweiz: A2 Gotthardroute vor dem Gotthardtunnel, A13 San Bernardino-Route, A1 (St- Gallen - Zürich - Bern) und die A3 (Basel - Zürich - Chur). Eine gute Alternative zur Gotthard-Route ist die Lötschberg-Verladung per Autozug.

A22 Brennerautobahn (Brenner - Modena), A23 (Villach - Udine), A4 (Brescia - Verona - Venedig - Triest), A7 (Mailand - Genua), A9 (Chiasso - Mailand) sowie der Großraum Mailand. Slowenien: A2 (Karawankentunnel - Ljubljana - Zagreb), A1 (Ljubljana - Koper) sowie die Strecke von Spielfeld (Österreich) nach Macelj an der kroatischen Grenze. Außerdem ist die Adria-Küstenstraße zwischen Koper und Izola dauerhaft gesperrt, Autofahrer müssen hier auf die mautpflichtige H6 ausweichen.

Grenzkontrollen

Kroatien-Urlauber sollten sich bei der Rückreise an der kroatisch-slowenischen Grenze auf Kontrollen einstellen. Staus bilden sich vor allem an den Grenzübergängen Dragonja und Rupa sowie an den Grenzstellen Obrezje und Macelj. Die Deutsche Botschaft in Ljubljana weist außerdem darauf hin, dass Kroatienreisende unbedingt einen gültigen Pass oder Personalausweis für den Grenzübertritt von Slowenien nach Kroatien benötigen, und zwar auch Minderjährige.