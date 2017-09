Vernetzte Fahrzeuge Auto-Apps sammeln viel mehr Daten als nötig 

Moderne Autos wissen mehr über den Fahrer als diesem womöglich lieb ist. Die Stiftung Warentest hat 26 Apps von 13 großen Herstellern getestet und auf ihr Datensendeverhalten überprüft. Bei allen Anbietern sei dieses kritisch, so das Urteil der Experten. Es wurden deutlich mehr Daten an Google, Apple oder weitere Stellen übertragen als für den Betrieb der App notwendig waren. Darunter befanden sich auch personenbezogene Daten wie die Fahrzeugidentifikationsnummer und der Standort des Pkw.

Laut Bundesdatenschutz- und Telemediengesetz dürfen personenbezogene Daten aber nur dann erhoben werden, wenn der Betroffene eingewilligt hat. Um zustimmen zu können, muss der Nutzer vor dem Installieren der App über das Datensammeln umfassend und verständlich aufgeklärt werden. Auch das leistet laut Stiftung Warentest keiner der geprüften Anbieter. Im Test befanden sich Anwendungen von Opel, Hyundai, Mercedes, Audi, BMW, Fiat, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Tesla und Volkswagen.

Nur D aimler beantwortete einen Fragebogen zum Thema Datenschutz

Die Apps der Hersteller sollen den Komfort und Spaß beim Autofahren erhöhen, indem sie beispielsweise das Autoradio mit Musik vom Handy versorgen, SMS vorlesen oder bei Elektrofahrzeugen bei der Suche nach Ladestationen helfen. Mobile Geräte des Fahrers verbinden sich deshalb beispielsweise via Bluetooth mit dem Bordsystem des Autos. Das Sendeverhalten der Apps untersuchte die Stiftung Warentest mithilfe eines dazwischengeschalteten Proxy-Servers, der die Daten aus der App während der Fahrt auslas. Anschließend wurden diese analysiert und, wenn nötig, entschlüsselt.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, das Auto mit dem Internet zu koppeln. Vor allem Oberklassemodelle können sich mit einer eingebauten Mobilfunkkarte beispielsweise mit den Servern der Hersteller verbinden. Was diese Autos übertragen, konnten die Fachleute nicht ermitteln. Es sei technisch kaum möglich, sich in die Mobilfunkverbindung der verbauten Sim-Karte zu hacken, heißt es bei der Stiftung Warentest. Ab dem 31. März 2018 wird für alle Neuwagen in der EU ein Notrufsystem über eine Mobilfunk-Sim-Karte Pflicht. Dieses löst bei schweren Unfällen automatisch Alarm aus und ruft Hilfe.

Ein besonders krasses Beispiel für den Umgang mit Daten liefert laut Stiftung Warentest Tesla. In der "Kundendatenschutzrichtlinie" des Herstellers, die auf der Internetseite des Elektroauto-Vorreiters veröffentlicht ist, heißt es, dass Tesla Informationen nicht nur über seine Autos und Apps bezieht, sondern möglicherweise auch über Dritte, etwa öffentliche Datenbanken, Marketingfirmen, Werkstätten und sogar soziale Medien wie Facebook. Über Fernzugriff könne Tesla auch Aufnahmen von Fahrzeugkameras erhalten oder Daten zum Fahrstil sammeln. Diese Infos, so Tesla, könnten auch im Falle einer Ermittlung bei Behörden landen oder dem Arbeitgeber, "wenn das Produkt nicht Ihnen selbst gehört und sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist."

Ein an alle Hersteller verschickter Fragebogen zum Umgang mit den generierten Daten beantwortete lediglich Daimler. Die Hersteller sollten unter anderem darüber Auskunft erteilen, welche Daten Pkw und Apps sammeln, wer diese verarbeitet und wo diese gespeichert werden.