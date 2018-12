Elektrolieferwagen Streetscooter startet Großserienproduktion

Die Deutsche Post erhält eine Zulassung für die Großserienproduktion ihres Elektrolieferwagens Streetscooter Work. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Genehmigung erteilt. Bisher wurde das Nutzfahrzeug mit einer Kleinseriengenehmigung verkauft. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL+.)

Eine Massenproduktion war lange nicht möglich, weil das KBA zu hohe Anteile von Schwermetallen in einzelnen Bauteilen gefunden hatte. Dieses Problem hat die Post-Tochter, die ursprünglich von Professoren der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gegründet worden war, behoben.

Produktion von 20.000 Stück im Jahr geplant

Auf Elektrolieferwagen ruhen große Hoffnungen: Der Internethandel nimmt rasant zu, und damit wachsen die Abgasmengen in den Städten. Dieseltransporter sollen durch emissionsfreie Fahrzeuge ersetzt werden. So will die Bundesregierung auch Fahrverbote für Diesel-PKW verhindern.

Streetscooter-Chef Achim Kampker will mit seinem Unternehmen nun expandieren. "Durch die Großseriengenehmigung können auch große Fahrzeugmengen bei Flottenbestellungen problemlos zugelassen werden, und das auch im Ausland", sagt Kampker. Ende Mai eröffnete die Firma neben dem Werk in Aachen eines in Düren und plant, die Produktion auf 20.000 Stück pro Jahr zu erhöhen.