S-Pedelec Fahrrad mit viel Hupraum

Die Autos hinter mir hupen. Sie fahren dicht auf. Blickt man zurück, was man bei 45 km/h ungern tut, sieht man, dass sie mit einer Hand herumfuchteln und auf den Radweg zeigen. Ist klar: Sie ärgern sich, dass ich mit einem Fahrrad am rechten Rand der mehrspurigen Autostraße fahre und nicht auf dem Radweg daneben.

Aber sie haben unrecht. Denn das Rad, mit dem ich unterwegs bin, ist ein ST1X vom Schweizer Hersteller "My Stromer AG", ein S-Pedelec, ein E-Bike also, aber eines, dessen Motor nicht bei 25 Stundenkilometer, sondern erst bei 45 abgeregelt wird. Und damit ist es laut Gesetz, zumindest in Deutschland und in Österreich, wo ich es teste, kein Fahrrad, sondern ein Kleinkraftrad. Ich darf damit also gar nicht auf dem Radweg fahren.

Man benötigt einen Rückspiegel, ein Nummernschild und einen Helm, und zwar keinen Fahrradhelm, sondern einen, der den ganzen Kopf umschließt. Das macht bei der Geschwindigkeit Sinn, dennoch: Ich sitze auf einem Ding, das aussieht wie ein Fahrrad (und eigentlich auch eins ist, nur nicht dem Gesetz nach), trage aber einen - geliehenen - Motorradhelm. Mit anderen Worten: Ich sehe aus wie ein Idiot. Es gibt wohl spezielle Helme für S-Pedelecs, nur habe ich keinen gefunden.

Hasnain Kazim Für den Stromer ist ein Rückspiegel Vorschrift

Den Autos fahre ich nicht schnell genug, ich behindere sie in ihrem Fortkommen, und deswegen hupen sie. Um die Fahrer zu beruhigen und sie auf das Missverständnis hinzuweisen, zeige ich auf das kleine Nummernschild am hinteren Schutzblech. Der Typ hinter mir hupt nun schon wieder. Wahrscheinlich versteht er mich nicht und nimmt meine Geste als Beleidigung wahr, weil er denkt, ich würde auf meinen Hintern zeigen.

Das ST1X ist ein Zweirad gewordener SUV

E-Bikes, bei denen der Motor erst bei 45 km/h aufhört mitzuhelfen, sind eine Nische auf dem Zweiradmarkt. Sie sind teurer als 25-km/h-Pedelecs, man muss sie anmelden und versichern, was oft nicht so einfach klappt, weil die Zuständigen auf den Ämtern und in den Versicherungen sich mit solchen Gefährten (noch?) nicht auskennen.

Das ST1X schickt mir Stromer für zwei Wochen mit einem Schweizer Nummernschild. Sollte mich ein Polizist anhalten, dürfte das für noch mehr Verwirrung sorgen, als es solch ein Rad ohnehin tut. Es ist ein schwarzes, schweres, bulliges Modell, ein Zweirad gewordener SUV: Der Akku ist im Unterrohr verbaut, das deshalb entsprechend dick ist. Der Rahmen ist aus Aluminium und entsprechend steif, aber auf eine Federgabel verzichtet der Hersteller. Stattdessen verbaut er voluminöse "Big Apple"-Reifen von Schwalbe. Die sorgen, mit entsprechend wenig Druck aufgepumpt, für die nötige Federung.

Hasnain Kazim Schweizer Nummernschild

Was, wenn man damit doch auf Radwegen fahren dürfte (wie in der Schweiz)? Wenn ein normaler Fahrradhelm genügte (ebenfalls wie in der Schweiz)? Wenn es keine Autos mehr gäbe und wenn die breiten, mehrspurigen Straßen allein den Radfahrern zur Verfügung stünden (leider auch nicht in der Schweiz)? Wäre ein S-Pedelec dann nicht das perfekte Fahrzeug? Schnell und doch umweltfreundlich? Sportlich und doch nicht allzu schweißtreibend? Solide und nicht zu teuer?

Gut, das ST1X kostet 5190 Euro, was eine Stange Geld ist. Es gibt weitere Modelle von Stromer, die sogar knapp 10.000 Euro kosten. Stromer versteht sich als Premiumanbieter. Soll halt nicht jeder fahren, so ein Ding, und es soll ein Statement sein. So wie ein Porsche Cayenne, den zwar kein Mensch braucht, schon gar nicht in der Innenstadt, den aber trotzdem viele begehren. Aber das ST1X bietet mehr als nur Image. Man hat mit 120 Kilometern pro Akkuladung eine ziemlich große Reichweite (bei niedrigster Unterstützungsstufe). Ohne Motorhilfe ist das Rad allerdings nur schwer zu bewegen, es ist einfach sehr, sehr schwer.

S-Pedelecs spielen auf dem Markt kaum eine Rolle

Und es ist ein vernetztes Rad: Es hat ständig Mobilfunk- und GPS-Verbindung. Die Vorteile: Man kann das E-Bike per App aus der Ferne feinjustieren, der Hersteller kann Fehlerdiagnosen vornehmen und Software-Updates hochladen. Und man kann das Rad einfach lokalisieren und sperren - im Falle eines Diebstahls ganz nützlich. Allerdings weiß Stromer auch, wieviel und wohin man fährt. Die Daten, sagt der Sprecher des Unternehmens, würden zwar gespeichert, aber keinesfalls verkauft oder für Werbezwecke genutzt. Es gehe nur darum, dem Fahrer das Leben "so angenehm wie möglich" zu machen.

In Deutschland, wo der Anteil der E-Bikes am Fahrradmarkt rasant wächst, spielen die schnellen S-Pedelecs kaum eine Rolle. Laut Herstellerverband ZIV ist ihr Anteil am E-Bike-Markt gerade mal ein Prozent. In Österreich spielen sie eine ähnlich untergeordnete Rolle. Wie viele Räder Stromer verkauft, verrät das Unternehmen nicht. Aber 2016 habe man den Umsatz um 25 Prozent gesteigert, 2017 werde das Plus ähnlich hoch ausfallen, heißt es.

Geeignet ist so ein S-Pedelec vor allem für Pendler aus dem urbanen und suburbanen Raum, die täglich längere Strecken zurücklegen müssen, nicht mit dem Auto im Stau stehen, aber auch nicht verschwitzt auf dem normalen Rad im Büro ankommen wollen. Nur muss man sich an die genervten Autofahrer gewöhnen, die den Radfahrer auf ihrer (!) Straße für eine Zumutung halten.

Das Nummernschild? "Abgefallen"!

Einmal begegne ich in Wien zufällig einem Mann, der ebenfalls mit einem ST1X unterwegs ist - auf einem Radweg, mit normalem Fahrradhelm und ohne Nummernschild. Das hat er in die Jackentasche gesteckt. "Ist abgefallen", sagt er und grinst. Eine nachhaltige Lösung ist das nicht, und schon gar nicht verantwortungsbewusst. Sie ist gefährlich, und der Mann ist im Falle eines Unfalls nicht versichert.

Dann doch lieber die hupenden Autos.