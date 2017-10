Stuttgart Landesregierung geht gegen Urteil zu Fahrverboten vor

Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hatte im Juli den Weg für Fahrverbote für Dieselautos in der Innenstadt geebnet, weil es den existierenden Luftreinhaltungsplan der Landesregierung als unzureichend betrachtete. Die Richter waren zu der Entscheidung gekommen, dass härtere Maßnahmen als bisher geplant notwendig seien, um die Luftverschmutzung in Stuttgart zu bekämpfen. Gegen dieses Urteil will das Land Baden-Württemberg nun offenbar vorgehen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einigte sich die grün-schwarze Regierung am Montag in Stuttgart auf eine Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht. Die dpa bezieht sich auf Quellen aus Koalitionskreisen.

Eigentlich waren bereits zum 1. Januar 2018 Fahrverbote in Stuttgart geplant. Der Termin ist jetzt nicht mehr zu halten, da die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig frühestens im kommenden Jahr fallen dürfte. Das ist dann die letztinstanzliche Entscheidung. Eine Berufung hätte sich noch länger hingezogen.

Der Entschluss der Landesregierung, mittels einer Sprungrevision Klarheit zu bekommen, war so erwartet worden: Er gilt als Mittelweg zwischen den Positionen der Grünen und der Union in der regierenden grün-schwarzen Landesregierung vonBaden-Württemberg. Zunächst ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart von nun nicht rechtskräftig.

Während viele Grüne dafür plädiert hatten, das Urteil zu akzeptieren und damit den Weg für Fahrverbote frei zu machen, forderten CDU-Politiker, den Weg über die Instanzen zu gehen und damit viel Zeit zu gewinnen.

Bei der Sprungrevision prüft nun das Bundesverwaltungsgericht direkt, ob die Vorinstanz korrekt gehandelt hat. Es geht dabei stärker um eine formale als um eine inhaltliche Prüfung, weshalb der Zeitraum bis zu einer möglichen Bestätigung des Urteils kürzer dauert als beim üblichen Instanzenweg.

CDU verspricht sich Verbesserungen durch Software-Updates

Die CDU wollte im Gegensatz zu den Grünen eine Berufung, um das Urteil auch inhaltlich noch einmal zu überprüfen.Die CDU-Politiker verbanden damit die Hoffnung, dass bei einem neuen Urteil kürzlich geplante Maßnahmen berücksichtigt werden könnten. Dazu zählen insbesondere Software-Updates für Diesel-Autos, die die Industrie angekündigt hat. Kritiker halten die Software-Updates aber für nicht ausreichend, um die Luft wesentlich sauberer zu bekommen. Auch das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte erklärt, dass es ohne Fahrverbote nicht geht.

Das Stuttgarter Verwaltungsgericht war im Juli zu folgendem Urteil gekommen: Um die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern, müssten viele Dieselautos durchgängig ausgesperrt bleiben. "Das Verkehrsverbot verstößt nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, weil der Gesundheitsschutz höher zu gewichten ist als das Recht auf Eigentum und die allgemeine Handlungsfreiheit der vom Verbot betroffenen Kraftfahrzeugeigentümer", sagte Richter Wolfgang Kern in der Urteilsbegründung. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Wie in vielen anderen Innenstädten Deutschlands übersteigt der Stickoxid- und Feinstaubgehalt in Stuttgart häufiger als erlaubt die gesetzlichen Grenzwerte. Am Neckartor lag die Stickoxid-Belastung im vergangen Jahr bei durchschnittlich 82 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - und damit mehr als doppelt so hoch wie der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgericht gilt als wegweisend für andere Kommunen. Die DUH hatte im August eine Klagewelle angekündigt: Mehr als 40 Städte sollen nach dem Willen der Umweltschützer nachweisen, dass sie Maßnahmen gegen zu hohe Stickoxid-Werte ergreifen - zum Beispiel Fahrverbote. (Welche Städte davon betroffen sein könnten, erfahren Sie in diesem Überblick )