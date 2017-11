Angebliche Falschangaben Südkorea verhängt Millionen-Bußgelder gegen deutsche Hersteller

Südkorea will gegen die deutschen Autohersteller BMW, Mercedes und Porsche Bußgelder in Höhe von umgerechnet 55 Millionen Euro verhängen. Die Firmen hätten zwischen 2011 und 2016 gegen Abgasauflagen verstoßen, teilte das Umweltministerium in Seoul am Donnerstag mit.

BMW droht demnach mit 60,8 Milliarden Won (47 Millionen Euro) die höchste Strafe. Dem Münchener Autobauer wird vorgeworfen, bei mehr als 80.000 Fahrzeugen die Abgastestberichte gefälscht zu haben. Außerdem soll BMW rund 8000 Autos mit nicht genehmigten Bauteilen zur Abgaskontrolle importiert und verkauft haben. Es gehe dabei um 28 Modelle, die in dem Land zwischen 2012 und 2015 verkauft worden seien. Die Zertifikate für die Kraftstoffeffizienz sollen Mitte dieses Monats wieder eingezogen werden.

BMW setzt Verkauf aus

Der Münchner Konzern teilte hierzu mit, dass man in Südkorea den Verkauf von sieben Modellvarianten freiwillig aussetze. Grund dafür seien "Unregelmäßigkeiten bei Zulassungsdokumenten". Es gehe nicht um Probleme bei der Technik selbst, und das Thema sei auf Südkorea beschränkt.

Mercedes muss mit einem Bußgeld von 2,9 Milliarden Won Won (zwei Millionen Euro) rechnen. Dabei geht es um 21 Modelle und mehr als 8200 Autos mit angeblich nicht zugelassenen Teilen. Porsche drohen aus demselben Grund 7,8 Milliarden Won Strafe (sechs Millionen Euro), hier seien 787 Autos betroffen.

Nach Angaben des Verbands der koreanischen Auto-Importeure und Händler (KAIDA) lag Mercedes-Benz bei den Anmeldungen importierter Autos in den ersten neun Monaten 2017 mit über 54.000 Fahrzeugen deutlich vorn. Dahinter kam BMW mit 41.590 Registrierungen vor der Toyota -Marke Lexus mit 9275.