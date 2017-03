"Tatort"-Faktencheck So realistisch war der Auto-Mord

Das Auto als Schwanzverlängerung - dieses gern bemühte Bild bekommt im Bremer "Tatort: Nachtsicht" eine neue Bedeutung, denn Lackierer Kristian Friedland (Moritz Fürmann) hat eine besonders düstere sexuelle Ausprägung: Er steht drauf, wenn andere Leute drunter liegen - unter seinem Auto. Deswegen hat er sich eine Killermaschine zurechtgebastelt, mit der er nachts auf verlassenen Straßen Jagd nach Menschen macht. Getuned wurde der Wagen nicht auf Leistungs-, sondern Luststeigerung: zum Beispiel mit einer Plexiglasscheibe unter dem Beifahrersitz für freien Durchblick auf das zermatschte Opfer.

Vorneweg ein Lob: Autokultur in der Fernsehserie - das gibt oft einen Totalschaden. Da werden Klischees und gefährliches technisches Halbwissen so dilettantisch mit hölzern vorgetragenem Fachvokabular zusammengeschweißt, dass Kenner vor Fremdscham in den Fernsehsessel gepresst werden. Das haben die Drehbuchautoren weitgehend umfahren. Diesen "Tatort" kann man sich auch und gerade als Auto-Fan gut angucken.

Klar, die Verbeugung vor "Death Proof" ist nicht zu übersehen. Das dunkle Auto, die nächtliche Jagd, bei der die Fahrzeugleuchten ausgeschaltet werden bis zu dem Moment, wo sich Opfer und Tötungsmaschine gegenüberstehen - das kennt man aus Quentin Tarantinos Auto-Klassiker. Aber die "Tatort"-Macher haben es nicht bei einem einfachen Plagiat belassen, sondern die Idee mit Liebe zum Detail weiterentwickelt. Die Schnitte, die Einstellungen, der Sound während der Jagdszenen - fast noch gruseliger als beim Original.

Was ist das überhaupt für ein Auto?

Basis für das Killer-Car in "Nachtsicht" ist ein BMW der Baureihe E38. Die zweite Generation der sogenannten "Fünfer"-Reihe wurde von 1981 bis 1987 gebaut und war maßgeblich mitverantwortlich für die Begründung des Mythos Reihensechszylinder bei BMW: Obwohl ein Mittelklassefahrzeug, wurden beim E28 überdurchschnittlich viele, auch kleinvolumige Sechszylindermotoren verbaut. Davon ist bei Friedmans Exemplar allerdings nichts mehr zu sehen: Der Verbrennermotor wurde aussortiert und das Fahrzeug auf Elektroantrieb umgebaut.

Damit ist der Wagen auf der Pirsch fast lautlos unterwegs, dann nur noch begleitet von einem leisen, diabolischen Pfeifen. Zusätzlich hat Friedman versucht, eine radarabweisende Farbe zusammenzurühren, mit der der Wagen lackiert wurde. Deren Wirkung, das stellen die Ermittler später fest, ist eher überschaubar, das tut der düsteren Erscheinung des Wagens aber keinen Abbruch. Damit der Möchtegern-Stealth-Fighter auf Rädern im sonstigen Straßenverkehr nicht zu sehr auffällt, ist ein Soundmodul verbaut, das auf Knopfdruck über Lautsprecher den Klang eines Sechszylindermotors abgibt.

Ein durch Blechplatten verkleideter Unterboden, eine Stoßstange á la "Mad Max" aus schwarz lackiertem Rundstahl - die Requisite hat sich wirklich Mühe im Detail gegeben. Ein gutes Händchen bewies sie auch bei der Wahl des Basisfahrzeugs: Der BMW E28 hat schon im Serientrimm wegen seiner fliehenden Front und den hervorstehenden Doppelscheinwerfern einen bösen Blick.

Aber kann man ein X-beliebiges Auto zum Elektroauto umrüsten?

Es lassen sich jedenfalls viele Autos zum Elektroauto umrüsten - wenn man Kosten und Mühen nicht scheut. Ein ziemlich prominentes Exemplar ist der "White Zombie", ein Datsun 1200 von 1972, der komplett entkernt und zum Elektroauto umgerüstet die Dragstrips der USA unsicher gemacht. Mit einer Beschleunigung von null auf hundert Km/h ist der eines der schnellsten straßenzugelassenen Elektroautos der Welt.

Aber es gibt auch weniger extreme Umbauten. Die Firma Citysax aus Dresden hat beispielsweise in einer Kleinserie von 24 Stück den Chevrolet Matiz von Verbrenner- auf Elektromotor umgerüstet und wandelt unter anderem auch Trabant vom pötternden Zweitakter zum surrenden Stromer um. Der Aufwand für so eine Umrüstung ist unterschiedlich: Zwischen zwei und vier Wochen dauern die reinen Arbeiten, wird die Konzipierung eingerechnet, kann es bis zu einem halben Jahr dauern.

Und was sagt der TÜV dazu?

Derartige Umbaumaßnahmen heißen im Beamtendeutsch "technische Änderung" und bedürfen einer Abnahme durch zugelassene Prüfer und eine Eintragung im Fahrzeugschein. Wenn der Umbau nicht dürftig zusammengestrickt, sondern solide durchgeführt und dokumentiert ist, steht einer Legalisierung solcher Eingriffe nichts im Wege.

Ob diese beim Killer-BMW stattgefunden hat, sagt der Film nicht eindeutig. In den Jagdszenen ist Fahrer Friedmann ohne Nummernschilder unterwegs. Als er den Wagen nach einem Zwischenfall am Tatort zurücklässt, nimmt er nur sein Nachtsichtgerät und einen Rucksack aus dem Kofferraum mit, aus dem Nummernschilder herausragen. Klar ist: Wäre Friedmann in eine Polizeikontrolle geraten (die bei modifizierten Fahrzeugen bevorzugt durchgeführt werden) und hätte keine Abnahme vorweisen können, wäre es mit dem Stealth-Mode aber sofort vorbei gewesen.

Alles realistisch also?

Nicht ganz. An diesen Stellen haben sich die Macher von "Nachtschicht" eine gewisse künstlerische Freiheit eingeräumt:

Der BMW übersteht die meisten Feindkontakte überraschend gut. Im Intro des "Tatort" sieht man Friedmann den Wagen waschen - das Wasser färbt sich rot vor Blut. Auch tauscht er einen Scheinwerfer aus, der zersplittert und mit Blut besudelt ist. Verformungen am Blech sind aber keine zu beobachten. Das sähe in der Realität wohl anders aus. Zwar hat Friedmann die normale Stoßstange durch eine robustere Eigenbau-Lösung ersetzt, doch Fahrzeugfront, Motorhaube und Windschutzscheibe müssten heftiger in Mitleidenschaft gezogen werden. Wer schon einmal einen Wildunfall gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist.

Im Motorraum des BMW wird auf einem großen Digital-Display die Zahl 12,9 gezeigt. Die Art der Montage und die Größe der Anzeige suggeriert, dass es sich dabei um das zentrale Überwachungsmodul für den Antrieb handelt. Das kann es aber unmöglich sein. Elektroautos haben zwar auch ein Bordnetz mit 12 Volt, über das zum Beispiel die Scheinwerfer, die Lüftung und ein großer Teil der Bordelektronik läuft. Das Herzstück aber, der Antrieb, operiert mit ganz anderen Voltzahlen und einem zweiten Netz. 96 Volt sind bei kleineren Fahrzeugen üblich, größere und leistungsstärkere Flugzeuge fahren mit bis zu 600 Volt.

Im Kofferraum sind die Batteriepakete des leisen Jägers untergebracht - reingestellt in Plastikkisten à la Curver Unibox Klassik. Das ist natürlich Kokolores, weil eine für ein derartiges Energiedepot vollkommen unzureichende Lagerung. Wenn bei einem Aufprall die Batteriepakete und damit dann auch die Blitze durch das Auto fliegen, ist das bestimmt eine prickelnde Erfahrung. Aber nicht im Sinne des Erfinders Friedmann.