Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beendete die Diskussion über ein Tempolimit so schnell wie sie aufgekommen war. Eine Regierungskommission hatte die Einführung eines Autobahn-Tempolimits von 130 km/h vorgeschlagen - als eine von mehreren Klimaschutzmaßnahmen. Für Scheuer ein Beispiel für "alte, abgelehnte und unrealistische Forderungen" und "gegen jeden Menschenverstand". Deutsche Autobahnen seien die sichersten Straßen weltweit. Ein Tempolimit werde es nicht geben.

Dass er damit durchkam, hat auch damit zu tun, dass es in Deutschland kaum Studien zu den Auswirkungen eines Tempolimits gibt. Der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub Deutschland spricht von einem "forschungspolitischen Loch", und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) scheiterte 2016 mit den Plänen zu einem Modellversuch am Widerstand sowohl der Landes- als auch der Bundes-CDU. Das politische Interesse, das Thema wissenschaftlich zu untersuchen, scheint äußerst begrenzt.

Eine Datenanalyse des SPIEGEL liefert allerdings brisante Erkenntnisse. Bis zu 140 Todesfälle jährlich ließen sich durch die Einführung eines Autobahn-Tempolimits verhindern. Details zu der Auswertung und den verwendeten Daten sind im Methodik-Kasten weiter unten aufgeführt. Hier die wichtigsten Antworten zu den Ergebnissen im Überblick:

Gibt es auf Autobahnabschnitten mit Tempolimit weniger Unfälle?

Nein. Tatsächlich ist die Zahl der Unfälle auf Abschnitten mit Tempolimit sogar höher. Je eine Milliarde gefahrener Kilometer werden auf Abschnitten mit Tempolimit 79,9 Unfälle erfasst, während auf Abschnitten ohne Tempolimit die Zahl bei 71,4 liegt.

Dies wirkt auf den ersten Blick überraschend, lässt sich aber durch unterschiedliche Gegebenheiten auf den jeweiligen Abschnitten erklären. Ein Tempolimit, wie es bislang auf rund 30 Prozent der Autobahnkilometer gilt, wird nicht grundlos eingeführt. Ursachen sind unter anderem viele Unfälle, schlechter Fahrbahnzustand, kurvige oder schlecht einsehbare Streckenabschnitte oder hohes Verkehrsaufkommen. Abschnitte mit Tempolimit bergen also oft per se ein höheres Unfallrisiko. Angesichts dessen fallen die Unterschiede zwischen beiden Gruppen sogar erstaunlich gering aus.

Gibt es auf Autobahnabschnitten mit Tempolimit weniger schwere Unfälle?

Ja. Die Zahl der Schwerverletzten und vor allem der Todesfälle liegt hier deutlich niedriger: Während mit Tempolimit 0,95 tödliche Unfälle pro Mrd. Kilometer passieren, liegt dieser Wert in Abschnitten ohne Tempolimit bei 1,67, also rund 75 Prozent höher. Auch bei Schwerverletzten liegen die Zahlen auf Abschnitten ohne Tempolimit knapp 20 Prozent höher.

Auf Autobahnabschnitten ohne Tempolimit ist das Risiko, dass es bei Unfällen zu schweren Verletzungen oder Todesfällen kommt, somit bedeutend größer. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit Erfahrungen zur Einführung eines Tempolimits auf zwei Autobahnabschnitten in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. In beiden Fällen gingen Unfallzahlen und insbesondere die Zahl der Verletzten und Getöteten nach der Einführung stark zurück.

Wie lässt sich damit die Zahl der vermeidbaren Todesfälle abschätzen?

Es lässt sich folgende Modellrechnung für das Jahr 2017 aufstellen: Multipliziert man die Zahl aller gefahrenen Autobahnkilometer (246 Mrd., Quelle: Statistisches Bundesamt) mit der Häufigkeit tödlicher Unfälle in Abschnitten mit Tempolimit (0,95 pro Mrd. Kilometer), ergibt sich eine Simulation des Unfallgeschehens - darin gilt auf allen Streckenabschnitten ein Tempolimit.

Ergebnis der Rechnung sind 234 tödliche Unfälle mit circa 268 Todesopfern (pro Unfall mit Todesfolge sterben im Durchschnitt 1,15 Personen). Die offizielle Statistik verzeichnet 409 Todesopfer auf Autobahnen für das Jahr 2017. Die Differenz beträgt folglich 141 Personen.

Zur Absicherung unseres Vorgehens haben wir die Analyseergebnisse und auch die Methodik vorab Experten der Unfallforschung der Versicherer (UDV) zur Verfügung gestellt. Laut deren Einschätzung ist die Berechnung "plausibel und methodisch sauber".

Dass die so ermittelte Zahl der vermeidbaren Todesfälle plausibel ist, legt auch eine andere Rechnung nahe: Im Jahr 2017 wurden in Autobahnabschnitten ohne Tempolimit 114 Todesfälle mit der Unfallursache "nicht angepasste Geschwindigkeit" erfasst. Teile dieser Unfälle dürften dabei auch bei gefahrenen Geschwindigkeiten von unter 130 km/h zustande gekommen sein (z.B. Aquaplaning-Unfälle). Grob geschätzt ist bei dieser Herangehensweise von einer knapp dreistelligen Zahl an jährlichen Todesfällen auszugehen, die sich mit einem Tempolimit hätten verhindern lassen.

Beide Verfahren sind mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, zeigen aber in etwa die Spanne der potenziell durch ein Tempolimit vermeidbaren Todesfälle.

Methodik Wie plausibel ist die Modellrechnung? Zusätzlich zur Einholung einer Expertenmeinung haben wir an mehreren Stellen unserer Modellrechnung Plausibilitätschecks durchgeführt und Zwischenergebnisse mit Zahlen aus der offiziellen Statistik verglichen. Verzerrungen unserer Untersuchung durch unterschiedliche Licht- oder Straßenverhältnisse auf Abschnitten mit beziehungsweise ohne Tempolimit lassen sich anhand von Vergleichen ebenfalls ausschließen.

Dennoch handelt es sich hier nicht um eine wissenschaftliche Studie, sondern um eine Modellrechnung basierend auf ohnehin vorliegenden Daten. Mit eigens für eine Studie erhobenen Daten und/oder einem aufwendigeren Studiendesign ließen sich präzisere Prognosen erstellen. Sind die Ergebnisse nachprüfbar? Im Sinne der Transparenz stellen wir unsere komplette Datenauswertung inklusive des Programmiercodes und der Rohdaten offen auf der Plattform github zur Verfügung. Unser Vorgehen ist damit für Dritte vollständig reproduzierbar. Welche Daten wurden verwendet? Autobahnen und Tempolimits stammen von OpenStreetMap (OSM). Abgerufen wurden alle Straßen mit der Einstufung „highway=motorway“ zum Stand 18. Februar 2019.



Die Angaben zu den Unfällen stammen aus dem



Zur Verkehrsdichte liegen Daten aus der Die Geodaten zustammen von OpenStreetMap (OSM). Abgerufen wurden alle Straßen mit der Einstufung „highway=motorway“ zum Stand 18. Februar 2019.Die Angaben zu denstammen aus dem Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und der Länder . Enthalten sind alle polizeilich erfassten Straßenunfälle aus dem Jahr 2017, mit Ausnahme der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Alle Unfälle, die laut Geokoordinaten maximal zehn Meter von einer Autobahn entfernt waren, wurden als Autobahnunfall klassifiziert. In einigen wenigen Fällen könnten hierdurch auch Unfälle auf Straßenbrücken, die eine Autobahn überqueren mit erfasst werden. In den Rohdaten sind solche Fälle leider nicht unterscheidbar.Zurliegen Daten aus der automatischen Verkehrszählung 2017 vor. An insgesamt 950 Autobahn-Zählstellen bundesweit wurde dort u.a. die Zahl der PKW pro Tag und die mittlere stündliche Verkehrsstärke tagsüber, beziehungsweise nachts gemessen. Für die Analyse haben wir jedem Autobahnabschnitt die Verkehrsdichte der nächstgelegenen Zählstelle zugeordnet.

Politische Prioritätensetzung

Selbst wenn man anerkennt, dass die Zahl der Verkehrsunfälle in Deutschland kontinuierlich rückläufig ist und die Autobahnen im Vergleich zu anderen Straßen relativ sicher sind, so ließen sich durch die Einführung eines Tempolimits bis zu 140 Todesfälle jährlich vermeiden. Genauer beziffern lässt sich diese Zahl ohne aufwendigere Studien nicht. Dabei wären "saubere, wissenschaftliche Studien Grundvoraussetzung, um die Debatte über ein Tempolimit nicht als bloßen Meinungsstreit zu führen", so Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer.

Während in Deutschland trotz Rückgang jährlich immer noch rund 3200 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen sterben, wird in Bezug auf das Tempolimit auch schon mal mit den internationalen Standortvorteilen für die Autoindustrie argumentiert. Andere Länder, wie Schweden oder auch die Schweiz, setzen da längst andere Prioritäten. In Schweden folgt die Verkehrspolitik der "Vision Zero". Ihr Ziel ist es, den Verkehr so umzugestalten, dass tödliche Unfälle schlicht nicht mehr passieren können.

In Deutschland hingegen war am Ende der Debatte nur klar, dass die Bundesregierung sich nicht mit einem Tempolimit auseinandersetzen möchte. Die Argumente für ein Tempolimit (Sicherheit, Klimaschutz) und dagegen (Wirtschaftsstandort, vermeintlich unpopuläre Maßnahme) verpufften im luftleeren Raum - auch weil detaillierte Berechnungen zu vermeidbaren Todesfällen bisher fehlten.