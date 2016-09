Nach tödlichem Crash Tesla verspricht Verbesserung der "Autopilot"-Funktion

Vor etwa vier Monaten raste ein 40-jähriger Mann in Florida mit seinem Tesla Model S in einen Lastwagen und kam dabei ums Leben. Es war kein gewöhnlicher Crash: Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr die Elektrolimousine von allein. Der Fahrer hatte die Funktion "Autopilot" aktiviert, doch das System versagte. Jetzt hat der Hersteller Tesla auf die darauffolgende Kritik reagiert - und den "Autopilot" tiefgreifend verändert.

Grundsätzlich lässt das System Fahrzeuge automatisch die Spur wechseln, die Geschwindigkeit verändern und die Bremse auslösen. Es kann jederzeit vom Fahrer überstimmt werden. Die jetzt angekündigte Version namens 8.0 solle in einigen Wochen als automatisches Update per Funk in alle Tesla-Autos geladen werden geladen werden, die seit Oktober 2014 ausgeliefert worden seien, teilte der Hersteller in einem Blogeintrag auf seiner Webseite mit.

Im Zentrum stehen demnach zwei Neuerungen:

Die Technik werde sich stärker auf Radar statt Kameras verlassen. Ursprünglich sei Radar beim "Autopilot" nur als Zusatz zur Erkennung der Umgebung per Kameras hinzugefügt worden, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in dem Blogeintrag. Inzwischen sei man der Überzeugung, dass Radar der zentrale Sensor des Systems sein könne.

Die Fahrer sollen strenger dazu gedrängt werden, die Hände auch bei eingeschaltetem System am Lenkrad zu lassen. Nach mehrfacher automatischer Aufforderung dazu schaltet sich "Autopilot" bei einer Missachtung ab und kann erst wieder aktiviert werden, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich geparkt wurde.

Tesla geht damit auf zwei Punkte ein, die dem Hersteller nach dem tödlichen Crash in Florida als Versäumnisse vorgeworfen wurden. Zum einen wurde kritisiert, Tesla habe zu früh auf eine unausgereifte Technologie gesetzt. Zum anderen wurde Musk vorgeworfen, er habe seine Kunden zu einem übermütigen Einsatz des Assistenzsystems verlockt, indem er dessen Fähigkeiten überverkaufte.

Update-Technik hätte tödlichen Crash "sehr wahrscheinlich" verhindert

Die genauen Umstände des tödlichen Crashs werden derzeit noch von der US-Verkehrsbehörde geprüft. Musk räumte bei einer Telefonkonferenz zur Vorstellung der neuen "Autopilot"-Funktion jedoch ein, dass durch die Radar-Technik auch der Unfall in Florida "sehr wahrscheinlich" hätte vermieden werden können.

Bei dem Crash im Mai war das Tesla Model S des Opfers unter einen Lastwagen-Anhänger gerast, der die Straße überquerte. Nach damaligen Angaben von Tesla könnte das System die weiße Seitenwand des Anhängers für ein hochhängendes Autobahnschild gehalten haben.

Zugleich schränkte der Tesla-Chef ein, dass Objekte aus Metall bei Radar-Sensoren zu Fehlalarmen und unnötigem Abbremsen führen könnten. Etwa könne eine weggeworfene Getränkedose, die mit dem eingewölbten Boden zum Sensor liegt, als ein großes Hindernis erscheinen. Auch bei hochhängenden Autobahnschildern vor Hügeln könnten Radar-Daten eine drohende Kollision vermuten lassen.

Tesla wolle falsche Alarme durch eine präzisere Erfassung der Objekte und eine Geodatenbank mit festen Fehlerquellen in bestimmten Umgebungen vermeiden. Dabei werden Informationen von vorbeifahrenden Tesla-Autos online gespeichert, damit sich die Software in anderen Fahrzeugen des Herstellers danach richten kann.

Mit dem Update mag Tesla nun Reue gezeigt haben - aber Elon Musk ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er sich schon immer im Recht sah: Hier werde keineswegs "etwa Schlechtes in etwas Gutes" verwandelt, sagt er, sondern "etwas Gutes in etwas Großartiges." Die Sicherheit seiner Autos, so Musk, werde mit dem neuen Autopilot "verdreifacht".

Mit einer Mischung aus Realitätssinn und Arroganz schob Musk hinterher, dass es darum gehe, Wahrscheinlichkeiten zu verbessern - es werde aber niemals "null Todesopfer" und "null Verletzte" geben. Wer diese "Illusion" erreichen wolle, solle besser "zuhause auf dem Sofakissen bleiben".