Teslas Truck-Präsentation Voll elektrisches Ablenkungsmanöver

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will auch im Lastwagen-Geschäft mitmischen. Firmenchef Elon Musk stellte in der Nacht zum Freitag in Los Angeles einen strombetriebenen Sattelschlepper mit dem Namen Semi vor. Er soll mit voller Ladung und einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen eine Reichweite von rund 800 Kilometern haben, sagte Musk. Die Produktion der Lastwagen in zwei Größen werde im Jahr 2019 beginnen.

Tesla kann gute Nachrichten gebrauchen. In den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich die Probleme. So lässt ein verbesserter Autopilot auf sich warten, das Model X musste wiederholt zurückgerufen werden, und die Fertigung des ersten elektrischen Massenmodells Model 3 läuft viel zu langsam an. Statt der geplanten 1500 Fahrzeuge wurden im vergangenen Quartal lediglich 260 produziert.

Branchenexperten sehen deshalb in der Präsentation des Trucks ein Ablenkungsmanöver: "Musk zündet geschickt das nächste Feuerwerk, um über die aktuellen Probleme hinwegzutäuschen", sagte Branchenexperte Axel Schmidt von der Unternehmensberatung Accenture. Dennoch könne er sich durchaus Anwendungsfälle vorstellen, in denen elektrische Lastwagen Sinn machen. "Es wird bis zu einem flächendeckenden Einsatz aber wahrscheinlich viel mehr Zeit vergehen als bei Autos" - bei denen die durchschnittliche Fahrentfernung in Deutschland 38 Kilometer betrage. "Was sicherlich nicht funktioniert - auch nicht mittel- und langfristig - ist der Langstrecken-Verkehr etwa von München nach Hamburg über Nacht mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper. Das bekommt man elektrisch nicht hin, außer man fährt mit einer Leitung wie die Straßenbahn."

Auch andere Hersteller wie Daimler arbeiten an E-Lkw

Musk nannte keinen konkreten Preis für den Lastwagen, sondern betonte lediglich, dass Diesel-Lkw pro Kilometer 20 Prozent teurer seien. So koste eine Meile mit dem Tesla-Truck den Betreiber 1,26 Dollar, beim Diesel seien es 1,51 Dollar. Wenn die Lastwagen dicht nacheinander in einer Kolonne fahren - das sogenannte "Platooning" - sinke der Wert bei Tesla sogar auf 85 US-Cent pro Meile. Tesla nimmt in die Berechnung auch die Kosten für Versicherung, Wartung und Treibstoff beziehungsweise Strom mit rein. Auch mit zwei ausgefallenen Motoren können das Fahrzeug immer noch einen Diesel-Lastwagen schlagen, versicherte Musk.

Und der Nachteil langer Ladezeiten für den E-Truck? Laut Musk wird es die nicht geben. In 30 Minuten solle die Batterie auf eine Reichweite von gut 640 Kilometern hochgeladen werden können. Unterwegs könne man dafür die gleichen "Supercharger"-Schnelladestationen von Tesla nutzen wie die Autos.

Der Lastwagenfahrer soll in der Mitte der Kabine zwischen zwei großen Touchscreen-Displays sitzen. Damit spart sich Tesla auch verschiedene Versionen für den Links- oder Rechtsverkehr. Der Sattelschlepper bekommt die Funktionen des Assistenzsystems Autopilot und eine besonders robuste Windschutzscheibe. "Sie übersteht eine Atomexplosion - oder Sie bekommen Ihr Geld zurück", scherzte Musk in seiner üblichen etwas ungelenken Manier. Der Lastwagen kann ab sofort reserviert werden, dabei müssen 5000 Dollar hinterlegt werden.

Auch Branchengrößen wie Daimler arbeiten bereits an Lastwagen mit Elektro-Antrieb. Als einen entscheidenden Punkt sieht Accenture-Experte Schmidt die Kosten, die derzeit vor allem vom Preis der Batterien hochgetrieben werden. "Ein Fuhrunternehmer muss Geld verdienen - und bei einer Marge von ein bis drei Prozent zählt wirklich jeder Cent. Das muss sich rechnen, sonst macht das niemand." Zugleich könnte mit politischen Entscheidungen für den Umweltschutz auch der Betrieb von Lastwagen mit Verbrennungsmotor für die Unternehmen in Zukunft deutlich teurer werden.

Zur Überraschung lieferte Musk noch einen Roadster

Musk stellte abermals sein Show-Talent unter Beweis: Als Überraschung schoss aus dem Anhänger des Tesla-Sattelschleppers ein roter Roadster heraus. Dieser soll 2020 verfügbar sein. Der sportliche Wagen werde die schnellste Beschleunigung unter Serienautos haben, versprach Musk. Der Roadster soll von null auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) in 1,9 Sekunden kommen. Auch bei Autobahn-Tempo soll die Reichweite 1000 Kilometer betragen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Tesla mit mehr als 250 Meilen pro Stunde an (402 km/h). Die Vorauszahlung bei der Reservierung eines Roadsters mit einem Grundpreis von 200.000 Dollar liegt bei 50.000 Dollar. Ein Elektro-Roadster mit Karosserie des britischen Sportwagenbauers Lotus war einst das erste Tesla-Modell.