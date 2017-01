Autonomes Fahren Tesla verklagt Stars der Autopilot-Szene

Die Entwicklung von selbstfahrenden Autos ist eines der zukunftsträchtigsten Geschäfte in zwei milliardenschweren Branchen: der IT- und Automobilindustrie. Und unter den Entwicklern für die dazu nötigen Systeme gelten Chris Urmson und Sterling Anderson als Superstars - Urmson leitete bei Google das Programm für autonomes Fahren, Anderson war Chefentwickler des Autopilot-Systems bei Tesla. Nun hat Tesla gegen beide Koryphäen eine Klage eingereicht.

Der Vorwurf lautet Geheimnisdiebstahl. Sterling Anderson habe vor seinem Abgang "hunderte Gigabyte" an Daten auf eine Festplatte geladen, behauptet Tesla in einer am Donnerstag eingereichten Klage. Er wolle die Informationen für sein eigenes Roboterwagen-Start-up namens Aurora nutzen. Tesla verklagte zugleich auch Urmson, weil er mit Anderson bei Aurora zusammenarbeite.

Aurora wies die Anschuldigungen in einer Erklärung beim Technologieblog "TechCrunch" zurück. Sie zeugten von "erschreckender Paranoia und ungesunder Angst vor Konkurrenz".

Streit um angeblich abgeworbene Mitarbeiter

Nach Dafürhalten von Tesla arbeiteten die beiden Branchenexperten bereits an dem neuen Start-up, als Anderson noch bei dem Elektroautohersteller beschäftigt war. Er und Urmson hätten auch versucht, Beschäftigte von Tesla und Google abzuwerben. Urmson sei dabei auf Mitarbeiterfang bei Tesla gegangen und Anderson bei Google. Anderson habe zudem Daten auf seinem Computer manipuliert, um das Herunterladen der Dateien zu verschleiern. Offensichtlich eskalierte die Situation Anfang Januar, als drei Tesla-Mitarbeiter kündigten. Anderson sei einen Tag später entlassen worden.

Derzeit ist ein Wettlauf um die Entwicklung von Technologie für autonome Fahrzeuge entbrannt, die das Geschäft der Branche umkrempeln dürften. Bei Herstellern, Zulieferern, Tech-Konzernen und Start-ups wird an diversen konkurrierenden Systemen gearbeitet. Spezialisten vom Kaliber von Urmson oder Anderson sind dabei von unschätzbarem Wert. Urmson hatte Google im vergangenen Jahr verlassen. Lange war unklar, was er jetzt macht, erst vor kurzem hatte es erste Medienberichte gegeben, wonach er in einem Start-up weiter an Roboterwagen arbeite.

Im vergangenen Jahr löste ein tödlicher Unfall mit einem Tesla mit eingeschaltetem Autopilot-System Diskussionen über die Sicherheit der Software aus. Eine Untersuchung der Verkehrsbehörde NHTSA kam jedoch zu dem Schluss, dass das System dabei wie vorgesehen funktioniert habe.