Kurzschlussgefahr Toyota ruft mehr als eine Million Autos zurück

Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum weltweit mehr als eine Million Autos in die Werkstatt. In Deutschland seien mit 22.089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte der Hersteller am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" darüber berichtet. Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion - unmittelbare Gefahr bestünde nicht.

Der Rückruf erstreckt sich auf Modelle des Prius, die zwischen Juli 2015 und Mai 2018 gebaut wurden. Auch die Plug-in-Version sei betroffen (März 2016 bis Mai 2018) sowie das Crossover-Model Toyota C-HR (Mai 2016 bis Mai 2018), den es auch als Hybrid-Modell gibt.

Nach Angaben des japanischen Herstellers kann ein Kabelbaum im Motorraum auf die Kante einer Abdeckung drücken und im Laufe der Zeit durch Reibung beschädigt werden. Werde die Isolierung stark in Mitleidenschaft gezogen, könnte ein Kurzschluss folgen.

Der Prius war lange Zeit der Golf Japans

Toyota sei ein Fall bekannt, bei dem es zu einer Rauchentwicklung kam. Mit 554.000 Autos entfällt rund die Hälfte und damit der größte Teil des Rückruf-Volumens auf Japan. Über mehrere Jahre war der Prius auf dem Heimatmarkt des Herstellers das meistverkaufte Auto - und damit so etwas wie der VW Golf in Deutschland. Zuletzt hatte der Nissan Note E-Power zum Prius aufgeschlossen und ihn sogar in den Zulassungszahlen überholt.