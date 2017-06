Berlin Polizei schleppt "Transformers"-Autos ab

Es ist ein geglückter PR-Stunt - sowohl für die Berliner Polizei als auch für Produktionsfirma des Blockbusters "Transformers": Zwei Autos, die wenige Tage vor der Premiere des fünften Teils der Actionfilmreihe an einer Werberundfahrt teilnahmen, wurden von den Behörden aus dem Verkehr gezogen.

Die Wagen waren verfeindeten "Transformers"-Roboter nachempfunden, die sich in den Filmen unter anderem in Autos verwandeln können. Doch weil die Beamten zahlreiche Unzulässigkeiten an den Fahrzeugen zu bemängeln hatten, baumelten "Bumblebee" und "Barricade" letztlich am Abschlepphaken.

Unter anderem müssten das Fahrwerk, die Reifen, die Beleuchtung und die Auspuffanlagen genauer untersucht werden - und zwar auf dem "Planeten Dekra", wie es in einem Eintrag der Berliner Polizei auf Facebook heißt. Hinzu komme ein "gefährlicher Ölverlust".

"Die Teilnahme an der Filmpremiere nächste Woche", schreibt die Polizei auf Facebook, "dürfte gefährdet sein", die beiden 39 und 27 Jahre alten Halter erwarte ein Bußgeldverfahren. Die Produktionsfirma von "Transformers", Paramount Pictures, wird es verschmerzen - durch die Abschleppaktion wurde wohl maximale Werbeerfolg erreicht.