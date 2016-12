Autonomes Fahren Uber bricht Test mit Roboterwagen ab

Zum Zwist mit der kalifornischen Verkehrsbehörde war es vergangene Woche gekommen, als Uber ohne offizielle Erlaubnis eine Flotte von autonom fahrenden Testwagen losschickte. Nun bediente sich das Amt einer einfachen und effizienten Methode, um die 16 Autos des Modells Volvo XC90 von der Straße zu kriegen: Es annullierte deren Kennzeichen.

Zugleich erklärte Behördenchefin Jean Shiomoto in der Nacht zu Donnerstag, sie werde Uber persönlich helfen, beschleunigt eine Erlaubnis für Fahrten mit Roboterwagen zu bekommen. Die Befugnis könne innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.

Tests in San Francisco laufen schon länger

Der zuständige Projektleiter Anthony Levandowski hatte die fehlende Erlaubnis bisher damit begründet, dass in den Autos immer auch ein Mitarbeiter am Steuer sitze, der die Fahrt überwache und bei Bedarf eingreifen könne. Die Behörde entgegnete jedoch, dass die Autos zeitweise durchaus autonom fahren - und verwies darauf, dass 20 andere Unternehmen wie Google, Mercedes oder die chinesische Internetfirma Baidu sich solche Genehmigungen für ihre Roboterwagen besorgt hätten.

Video: Autonomes Uber-Auto überfährt rote Ampel

Video Kamera One

Das Entgegenkommen der Behörde bringt Uber nun unter Zugzwang: Mit der Erlaubnis einher geht auch die Pflicht, Unfallsituationen und Zahlen zur Abschaltung der Roboterwagen-Software offenzulegen. Geht Uber nicht auf das Angebot Shiomotos ein, vermittelt das Start-up den Eindruck mangelnder Transparenz.

Uber erprobt bereits seit dem Spätsommer Roboterwagenfahrten mit Passagieren an Bord in der US-Stadt Pittsburgh (Pennsylvania), wo die Regeln anders sind. Die Ausweitung der Tests auf San Francisco hatte Uber am Mittwoch vergangener Woche bekannt gegeben. Die Wagen seien zu diesem Zeitpunkt bereits einen Monat in der kalifornischen Stadt unterwegs gewesen, erklärte Levandowski.