Der Fahrdienst-Vermittler Uber darf die nach einem tödlichen Unfall gestoppten Roboterwagen-Tests in Pittsburgh wieder aufnehmen. Einem entsprechenden Antrag des Unternehmens hat nun die Verkehrsbehörde des US-Staates Pennsylvania stattgegeben. Die Genehmigung gilt demnach ab Montag und ist ein Jahr lang gültig.

Uber darf seine selbstfahrenden Autos im Allegheny County testen, in dem auch Pittsburgh liegt. Im Fahrzeug muss mindestens eine Person sitzen. Sind Geschwindigkeiten von mehr als 40 Stundenkilometern geplant, muss eine zweite Person im Auto sein. Diese Sicherheitsfahrer sollen künftig besser geschult sein. Zudem soll der Notbremsassistent eingeschaltet bleiben.

Uber-Sprecherin Sarah Abboud bestätigte die offizielle Genehmigung der Behörden. Sie ließ aber offen, wann genau die Tests wieder beginnen sollen. Uber lässt die Testwagen bereits seit Juli ausschließlich von Menschen gesteuert wieder durch Pittsburgh fahren.

Die Roboterwagen-Tests waren eingestellt worden, nachdem im März eines der Fahrzeuge eine Fußgängerin in Arizona getötet hatte. Die Uber-Software hatte Probleme, die Frau, die ein Fahrrad neben sich schob, zu identifizieren. Auf Videoaufnahmen aus dem Fahrzeug ist zudem zu sehen, dass die Sicherheitsfahrerin am Steuer vor dem Aufprall nicht auf die Straße schaute. Mehr Hintergründe zu dem Fall erfahren Sie in dieser Geschichte: "Die Frau, die für einen Fetzen Papier gehalten wurde"