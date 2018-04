Urteil des Europäischen Gerichtshofs Uber-Verbot ist rechtmäßig

Es ist ein herber Rückschlag für Uber: Ein französisches Strafverfahren gegen die Firma ist zulässig, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH). EU-Staaten dürfen demnach weiterhin die Personenbeförderung durch Privatleute verbieten, bekräftigten die Richter. Sie verstoßen damit nicht gegen europäisches Recht. Auch habe Frankreich die entsprechenden Gesetze nicht der EU-Kommission melden müssen. Indirekt bestätigte der EuGH damit auch die Rechtslage in Deutschland.

Konkret geht es um die Smartphone-App UberPop. Über diese vermittelt Uber Mitfahrgelegenheiten bei privaten Autofahrern. Die Tarife werden von Uber festgelegt und die Fahrkosten über Uber abgerechnet. Einen Teil davon leitet Uber dann an die Fahrer weiter. In Deutschland musste Uber diesen Dienst aus rechtlichen Gründen einstellen.

Fahrdienstvermittlung kein "Dienst der Informationsgesellschaft"

Zur Begründung verwiesen die Luxemburger Richter auf ein Urteil vom Dezember zu UberPop in Spanien. Danach handelt es sich bei der Fahrdienstvermittlung durch Uber nicht um einen "Dienst der Informationsgesellschaft", für den einheitliche EU-Regeln gelten würden. Vielmehr falle UberPop in den Bereich der Verkehrsdienstleistungen. Weil es hier keine EU-Vorschriften gebe, könne jedes Mitgliedsland eigene Regelungen treffen.

In Deutschland vermittelt Uber derzeit über die Smartphone-App My Taxi reguläre Taxen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte hier kürzlich Rabattaktionen durch Uber gebilligt. Eine Vorlage des BGH vom Mai 2017 zu den starren deutschen Regelungen für die Vermittlung von Taxifahrten ist noch beim EuGH anhängig.