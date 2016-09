Autonomes Fahren Mercedes startet Akademie für Robotik-Ingenieure

Im Wettrennen um das autonome Auto ist ein erbitterter Kampf um Fachkräfte entbrannt. Mercedes-Benz hat sich deswegen nun mit der Online-Akademie Udacity zusammengetan, um in einem Intensiv-Programm neue Ingenieure für selbstfahrende Autos auszubilden. Es ist ein ambitioniertes Vorhaben: In nur neun Monaten sollen die Teilnehmer genug über künstliche Intelligenz, Computer Vision, Sensorik und Robotik lernen, um direkt in den Entwicklungsabteilungen der Konzerne anfangen zu können.

Autohersteller und Technologiekonzerne wie Google und Apple werben sich seit Monaten gegenseitig die Ingenieure ab und bieten Uniabsolventen aus dem Fachbereich Robotik enorme Einstiegsgehälter. Uber etwa kaufte gleich ein ganzes Robotik-Labor der renommierten Carnegie-Mellon-Universität. Uber ist neben Mercedes ein weiterer Partner des neuen Ausbildungsprogramms.

"Wir müssen in diesem Krieg um Talente selbst Nachwuchs heranführen und dabei auch dafür sorgen, dass ein ausreichendes Niveau erreicht wird", sagt Axel Gern, Abteilungsleiter für vollautonomes Fahren bei Mercedes-Benz.

Wesentlich entwickelt wurde das "Self-Driving Car Engineer Nanodegree Program" von Sebastian Thrun. Der deutsche Robotikspezialist ist der Vater des selbstfahrenden Autos von Google. Thrun stammt aus Solingen, aber schon in den Neunzigerjahren zog es ihn in die USA. Die Stanford University machte ihn zum Leiter des Fachbereichs für künstliche Intelligenz.

Während seiner Zeit in Stanford begann Thrun, an fahrerlosen Autos zu forschen und wurde prompt von Google-Gründer Larry Page angeheuert. Er übertrug Thrun die Leitung des Projekts und machte ihn später zum Chef des Geheimlabors Google X. 2011 gründete Thrun die Online-Akademie Udacity, die sich auf sogenannte Nanodegrees spezialisiert hat, um in relativ kurzer Zeit Fachkräfte vor allem für Technologiejobs auszubilden.

Interessenten können sich ab sofort bis zum 27. September bewerben (www.udacity.com/drive) und müssen neben fortgeschrittenen Software-Kenntnissen auch die mathematischen Grundlagen wie Statistik beherrschen, um die Robotik-Systeme zu verstehen. Schon Mitte Oktober soll Ausbildung, die aus drei Modulen zu Gebühren von je 800 Dollar pro Modul besteht, beginnen. Als Abschlussprojekt müssen die Teilnehmer Software entwickeln und erfolgreich an einem selbstfahrenden Auto testen.